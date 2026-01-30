menu hamburguer
Atlético Mineiro

Atlético-MG oficializa empréstimo de Biel para o futebol saudita

Jogador de 24 anos estava emprestado ao Galo pelo Sporting, de Portugal

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/01/2026
14:25
Biel deixou o Atlético-MG e jogará no Al Taawoun
Biel deixou o Atlético-MG e jogará no Al Taawoun (Foto: Reprodução/Atlético-MG)
  • Matéria
  

O Atlético-MG comunicou oficialmente a conclusão da transferência de Biel, que jogará pelo Al-Taawoun, da Arábia Saudita. O atacante chegou ao Galo em 2025, disputou 24 jogos e marcou um gol.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Os direitos do jogador pertencem ao Sporting, de Portugal, e estava emprestado ao time mineiro com contrato até o fim de julho. Na iminência da negociação, o clube optou por liberá-lo para avançar com as tratativas.

➡️ Time alternativo? Confira como o Atlético-MG será escalado contra o Pouso Alegre

Biel pelo Atlético

Biel foi contratado por empréstimo pelo Atlético em julho do ano passado para suprir a carência do elenco nas posições de lado de ataque, setor que enfrentava dificuldades naquele momento.

No entanto, o jogador não conseguiu se firmar em seu retorno ao futebol brasileiro e acabou ficando marcado negativamente no clube. A atuação mais emblemática, e que desgastou ainda mais sua relação com a torcida, ocorreu na final da Copa Sul-Americana contra o Lanús. Na ocasião, o atacante desperdiçou uma chance clara, cara a cara com o goleiro, nos minutos finais da partida, além de perder uma cobrança na decisão por pênaltis.

Ao todo, Biel disputou 24 partidas com a camisa do Galo, somando apenas duas assistências e um único gol marcado. Nesta temporada, o atacante não foi utilizado em nenhuma partida, cenário que já indicava sua saída iminente do clube.

Biel em Atlético x Juventude pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)
Biel em Atlético x Juventude pelo Brasileirão (Foto: Pedro Souza / Atlético)

