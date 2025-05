A novela de Jonathan Tah está prestes a ter uma reviravolta. O jogador anunciou sua saída do Bayer Leverkusen ao fim da temporada e era dado como certo no Barcelona. O jogador se despediu da torcida ao lado de Xabi Alonso - que, por sua vez, está indo para o Real Madrid, time que também monitorava o jogador. No entanto, o futuro do defensor pode tomar outro rumo, e o destino mais provável agora é o Bayern de Munique.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornal "Kicker", apesar de um acerto prévio com o Barcelona, o clube catalão não conseguiu garantir sua inscrição na próxima temporada, o que abriu espaço para a investida do Bayern. A equipe bávara acelerou as negociações com o estafe do jogador e, de acordo com fontes próximas ao negócio, há um otimismo crescente na Alemanha sobre a chegada de Tah ao atual campeão da Bundesliga.

continua após a publicidade

O "The Athletic" informou que o Bayern ofereceu um contrato de três anos, com possibilidade de extensão por mais uma temporada. Max Eberl, diretor do clube, já teria dado sinal verde para a contratação.

Jonathan Tah foi um dos pílares do Bayer Leverkusen em sua trajetória no time (Foto: SILAS STEIN/AFP)

➡️Leverkusen vê possível desmanche do elenco com saída de Xabi Alonso para o Real Madrid

Bayern mira também Wirtz, companheiro de Jonathan Tah

A chegada de Tah pode não ser a única investida do Bayern no elenco campeão do Leverkusen. O clube também está interessado em Florian Wirtz, principal alvo de Vincent Kompany para a reformulação da equipe. Segundo a imprensa alemã, o Bayern prepara uma proposta na casa dos 150 milhões de euros para tirar o meio-campista, cujo contrato vai até 2026. O jogador já manifestou interesse em defender o gigante de Munique.

continua após a publicidade

Se o acerto com Jonathan Tah for confirmado, o Barcelona terá de buscar uma nova opção para reforçar sua defesa. O clube vinha tratando a negociação com o zagueiro em segundo plano nos últimos meses, e o Bayern soube se aproveitar do momento. Livre no mercado em breve, Tah deve mesmo permanecer na Bundesliga - agora com a camisa do principal rival nacional.