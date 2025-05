Vitória contra o Real Madrid deixa Barcelona perto de faturar bolada na La Liga

O Barcelona ficou perto do título da La Liga após vencer o Real Madrid pelo placar de 4 a 3, no último domingo (11). A conquista do Campeonato Espanhol pode render uma bolada ao clube blaugrana. O Lance! Biz te mostra os valores da premiação.

Raphinha comemora gol marcado contra o Real Madrid (Foto: Lluis Gene/AFP)

A federação da La Liga distribui um valor fixo de 37,5 milhões de euros (cerca de R$ 235,9 milhões) para cada clube. No entanto, somado a esse valor, a premiação varia de acordo com a colocação no campeonato. Isto é, quanto melhor colocado na tabela, o clube terá uma recompensa maior. A premiação total está estimada em 1,5 bilhão de euros (aproximadamente R$ 9,4 bilhões).

Caso seja campeão, o Barcelona recebe um bônus de 17% a partir do que sobrou após a distribuição da quantia fixa. Com isso, o clube blaugrana deve faturar 143 milhões de euros (cerca de R$ 900 milhões) com o título da La Liga.

O que o Barcelona precisa para ser campeão?

Segundo a rádio espanhola "Onda Cero", a probabilidade de conquista por parte do time blaugrana é de 99%, 15% a mais em relação ao que estava datado antes do triunfo no Olímpico de Montjuïc. Há chance grande, inclusive, de conquista já no meio desta semana.

Na quarta-feira, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, às 16h30 (de Brasília). Caso os comandados de Carlo Ancelotti percam o confronto, só poderão fazer no máximo seis pontos, o que automatiza o título ao Barça. Raphinha, Lamine Yamal e companhia entram em ação no mesmo horário, mas no dia seguinte, em visita ao RCDE Stadium, e só precisam de um simples triunfo para a conquista.

O Barcelona bateu um recorde contra o Real Madrid (Foto: Reprodução/Barcelona FC)

Se o clube da capital ficar no empate em casa, e o time catalão perder, os dois ficarão separados por seis pontos, exatamente a quantidade que estará em disputa posteriormente. Porém, o critério primário de desempate é o confronto direto, e nele, o Barcelona atropelou, 4 a 0 no turno e o 4 a 3 do domingo (11), o que totaliza 8 a 3 no agregado. Portanto, esta combinação também faz do Barcelona o campeão.

Em suma, o Real é obrigado a vencer o jogo de quarta-feira (14) para continuar com chances, e qualquer tropeço lhe tira a conquista. E a conta vai além: para ser campeão, é preciso vencer os três jogos e torcer por três derrotas ou um empate e duas derrotas do Barça no que resta do calendário. Ao Barça, um simples triunfo em qualquer um dos jogos ou duas igualdades garantem o 28º título.