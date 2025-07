O meia Jamal Musiala, do Bayern de Munique, sofreu uma grave lesão na partida contra o PSG, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O camisa 42 se chocou com o goleiro Donnarumma nos acréscimos da primeira etapa e levou a pior. Musiala saiu do Mercedez-Benz Stadium diretamente para um hospital em Atlanta.

Na manhã deste domingo, o Bayern de Munique se pronunciou sobre a lesão oficialmente pela primeira vez. O clube informou que os exames realizados revelaram que o jogador sofreu uma fratura na fíbula associada a uma fratura e luxação do tornozelo. Musiala voltou para a Alemanha neste domingo e será submetido a uma cirurgia em breve, segundo o Bayern.

Musiala sofreu grave lesão na partida contra o PSG (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Esta lesão grave e a longa paralisação são um verdadeiro choque para Jamal e para todos nós. Isso afeta o Bayern. Todos sabem a imensa importância de Jamal para o nosso esporte e o papel central que ele desempenha em nossa equipe. Além disso, há também um enorme impacto humano, e todos nós sentimos por ele: Jamal acabou de se recuperar de uma lesão e agora ficará afastado por mais um longo período. Ele receberá tudo o que precisa de nós. Vamos apoiá-lo intensamente, estar ao seu lado e já estamos ansiosos por seu retorno aos gramados — disse Max Eberl, diretor esportivo do Bayern.

O Mundial de Clubes foi a competição que marcou a volta de Musiala aos gramados. Ele ficou três meses sem atuar por conta de uma lesão muscular. O meia foi titular pela primeira vez na Copa do Mundo de Clubes contra o PSG.

Próximos compromissos do Bayern de Munique

Eliminado do Mundial de Clubes após ser derrotado por 2 a 0 pelo PSG, o Bayern de Munique está de férias. Os jogadores do time alemão entraram de férias e terão um curto período de descanso antes do início da pré-temporada.

Em agosto, o Bayern de Munique voltará a disputar uma partida de futebol. O time jogará um amistoso com o Tottenham no dia 7 e depois enfrentará o Grasshoppers no dia 12. No dia 16, o clube disputa a Supercopa da Alemanha com o Stuttgart. A estreia no Campeonato Alemão acontece no dia 22, contra o RB Leipzig.