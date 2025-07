Derrota para o PSG foi o último jogo de Thomas Müller pelo Bayern de Munique

Após 25 anos, a passagem de Thomas Müller pelo Bayern de Munique chegou ao fim a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain, neste sábado, e a eliminação da Copa do Mundo de Clubes. Ao todo, o meia-atacante foi formado na base da equipe e fez 756 partidas pelo time principal dos Bávaros.

O jogador entrou em campo aos 35 minutos da etapa final, quando o clube alemão perdia por 1 a 0. Apesar de ter dois a mais em campo, os Bávaros não conseguiram tirar proveito da vantagem númerica com as expulsões de Pacho e Lucas Hernández, mas Dembélé ampliou para o PSG nos acréscimos.

Müller fez sua estreia pelo clube, em agosto de 2008, no empate de 2 a 2 contra o Hamburgo, pela Bundesliga, quando tinha apenas 18 anos. Curiosamente, o agora técnico Vicent Kompany era zagueiro e defendia o rival.

Com isso, atacante deixa o único clube que defendeu em sua carreira até agora e se despede como sendo o jogador com mais partidas disputadas (756) e mais títulos (33) pela equipe. Neste período, consquistou treze vezes a Bundesliga, duas vezes a Champions League e dois Mundiais de Clubes. Fora isso, também conquistou a Copa do Mundo de 2014 com a Seleção Alemã, no Brasil.

Terceiro maior artilheiro da história da equipe

Além disso, Thomas Müller também é o terceiro maior artilheiro da história do clube, tendo marcado 250 gols, ficando apenas atrás de Robert Lewandowski (344) e Gerrard Müller (570).

Thomas Muller é um dos maiores artilheiros do Bayern de Munique (Foto: AFP)

Vale lembrar que o alemão, de 35 anos, já havia anunciado que não ficaria na equipe na próxima temporada. Neste período, ele ainda vai avaliar os próximos passos em sua carreira, se continuará jogando ou vai se aposentar do futebol. Segundo a imprensa europeia, o meia-atacante tem conversas em adamento com clubes da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos.