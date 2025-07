Após vitória contra o Bayern de Munique, Marquinhos revela segredo do PSG

Neste sábado (5), o PSG venceu o Bayern de Munique por 2 a 0 com dois jogadores a menos na reta final e garantiu a classificação às semifinais do Mundial de Clubes. Após a partida, Maquinhos falou com a imprensa e analisou a vitória da equipe sob as circunstâncias adversas.

Maquinhos teve atuação sólida na parte defensiva e liderou o PSG a uma vitória sem sofrer gols, mesmo com dois expulsos. O zagueiro brasileiro já sabia que a partida seria decidida nos detalhes.

— É, eu acho que foi anunciado. Antes dos jogos, os dois treinadores já falaram que ia ser um jogão, um jogo muito aberto, um jogo muito agressivo. Nenhum time esperando atrás, os dois times tentando pressionar lá em cima, roubar a bola alta, jogando também, tentando controlar o jogo e foi isso que aconteceu — analisou Marquinhos à CazéTV.

Marquinhos, Hakimi e Beraldo comemoram classificação (Foto: Paul ELLIS / AFP)

— Acho que chances dos dois lados. Os dois times colocaram em prática aquilo que são as suas características de filosofia. A gente conseguiu ser mais eficiente com esses dois gols, mas o Bayern também teve chances, onde acabou perdendo e não foram eficientes o suficiente. A gente leva essa vitória aí pra casa, semifinal, com certeza vai ser também um grande jogo que vai vir pra lá frente — concluiu.

Marquinhos ainda revelou qual é o segredo do PSG, campeão da atual Champions League, atual detentor da tríplice coroa na França e semifinalista do Mundial de Clubes.

— Eu acho que o segredo é o treinador. Ele que trouxe essa ideia, essa filosofia. Demorou tempo, né, um pouquinho, aí o ano passado já conseguiu fazer algumas mudanças nessa quanto a isso, na filosofia, na atitude, né, até mesmo hoje com nove jogadores a gente fez o segundo gol.

— Eu fui ali no banco tomar uma água, ele falou: "Não fica atrás, tira esse time de lá de trás, bota pra pressionar, bota pra sair". Então ele é isso, ele nos preparou para todas as circunstâncias do jogo, ele nos faz entender taticamente o que que vai acontecer dentro de campo pra gente tomar as nossas decisões, então hoje o time é muito bem preparado fisicamente, mentalmente e taticamente, é isso que faz a diferença — revelou Marquinhos.

Que lição você tira do jogo de hoje?

— Cada jogo é uma lição. O treinador mesmo fala, dentro de campo a gente precisa entender o momento do jogo, o que o time adversário faz, ele não pode simplesmente falar o que tudo vai acontecer dentro de campo e esse jogo de hoje mostra exatamente isso.

Doué comemora gol pelo PSG contra o Bayern (Foto: Paul ELLIS / AFP)

— O Bayern é um time muito móvel, que se mexe muito, taticamente foi um jogo muito difícil pra gente, que gosta de pressionar, que gosta de entender o jogo, que gosta de controlar, eles não deixam. Eles nos tiram da nossa zona de conforto, e foi aí que a gente conseguiu, nos detalhes a gente conseguiu ser forte também, porque quando um time nos tira da nossa zona de conforto a gente tem que saber, com certeza, valorizar essas características que a gente tem: um contra-ataque, ser eficiente numa bola, que a gente tiver oportunidade e foi isso que a gente fez hoje — concluiu Marquinhos.

Agora, o PSG aguarda o vencedor de Real Madrid x Borussia Dortmund para saber seu adversário na semifinal do Mundial de Clubes, que acontece nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília).