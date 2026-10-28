Dos 13 prêmios entregues na cerimônia da Bola de Ouro de 2026, realizada no London Palladium Theatre, oito foram conquistados por jogadores, treinadores ou clubes da Espanha. Entre os cinco prêmios restantes, três foram para representantes da Inglaterra, um para a França e um para o México.

O domínio espanhol foi absoluto nas categorias de Jovem Talento do Ano, Goleiro do Ano e Treinador do Ano, já que os seis vencedores das categorias masculina e feminina eram espanhóis.

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Nas premiações para jovens jogadores, o Troféu Kopa masculino foi entregue a Lamine Yamal, do Barcelona, pela terceira vez consecutiva. Na categoria feminina de Jovem Talento do Ano, a vencedora também foi uma jogadora do FC Barcelona: Vicky López, que manteve o título conquistado no ano passado.

Os prêmios de melhor goleiro foram para Unai Simón, do Athletic Club, na categoria masculina, e Cata Coll, do Barcelona, na feminina. Os dois espanhóis conquistaram o Troféu Yashin pela primeira vez em suas carreiras, após excelentes temporadas em 2025/26. No caso de Simón, a campanha culminou com a conquista da Copa do Mundo pela Espanha, sofrendo apenas um gol durante o torneio.

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O técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente, também recebeu um prêmio ao ser eleito o melhor treinador do futebol masculino. Aos 65 anos, ele dedicou toda a sua carreira ao futebol espanhol e chegou ao cargo atual após trabalhar nas categorias de base da seleção nacional.

Já Pere Romeu foi eleito o melhor treinador do futebol feminino, em reconhecimento ao seu trabalho à frente do Barcelona Femenino. O clube também conquistou o prêmio de Clube Feminino do Ano. Sob o comando de Romeu, a equipe levantou quatro troféus na temporada 2025/26, incluindo a Liga F e a quarta UEFA Women's Champions League de sua história.

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Alexia Putellas conquista a terceira Bola de Ouro

A maior premiação individual do futebol feminino, a Bola de Ouro Feminina, foi entregue a Alexia Putellas, que agora soma três conquistas ao longo da carreira. Uma das principais estrelas da extraordinária temporada 2025/26 do FC Barcelona Femení, a espanhola foi novamente reconhecida oficialmente como a melhor jogadora do mundo.

Embora tenha se transferido desde então para o London City Lionesses, Putellas fez questão de destacar, durante seu discurso, que a conquista foi possível graças ao apoio recebido de todos no FC Barcelona. A vitória de Putellas também significa que a Bola de Ouro Feminina foi conquistada por uma espanhola em cada uma das últimas seis temporadas. Desde 2021, ela e Aitana Bonmatí vêm se alternando na conquista do prêmio.

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