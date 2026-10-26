Yamal vence Troféu Kopa pela terceira vez, mas revela quem merecia o prêmio

Lamine Yamal conquistou o Troféu Kopa da Bola de Ouro 2026 e entrou para a história como o primeiro jogador a vencer a premiação três vezes. Apesar da conquista, o atacante do Barcelona afirmou que gostaria de ver outro nome receber o prêmio: seu companheiro de equipe, Pau Cubarsí.

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— Gostaria que o Cubarsí, meu companheiro de time, tivesse ganhado. É um jogador incrível e merecia estar aqui. Estou muito feliz. Só tenho que agradecer ao meu clube e à minha seleção. Quero seguir trabalhando para conquistar mais títulos coletivos e individuais como esse — declarou Yamal.

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Aos 19 anos, o espanhol superou Cubarsí, Yan Diomandé, Lennart Karl e Warren Zaïre-Emery na disputa. O Troféu Kopa reconhece o melhor jogador sub-21 do mundo e já havia sido conquistado por Yamal em 2024 e 2025.

Yamal queria o prêmio para Cubarsí

Durante a cerimônia, Thierry Henry, um dos apresentadores do evento, perguntou a Yamal se o Troféu Kopa era o prêmio que ele realmente buscava. O atacante respondeu que deseja conquistar todas as premiações, mas voltou a destacar o companheiro de Barcelona.

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— Quero todos os prêmios. Mas, falando desse em especial, insisto: gostaria que fosse para Cubarsí — afirmou.

A declaração veio em uma temporada de destaque para o jovem atacante, que foi um dos principais nomes do Barcelona na campanha de título espanhol de 2025/26 e também teve participação importante pela seleção espanhola, campeã da Copa do Mundo.

Com a terceira conquista consecutiva, Yamal ampliou seu próprio recorde no Troféu Kopa. Como ainda tem idade para disputar a premiação, o espanhol poderá buscar novos feitos nas próximas edições.

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Todos os vencedores do Troféu Kopa

2018: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé 2019: Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt 2021: Pedri

Pedri 2022: Gavi

Gavi 2023: Jude Bellingham

Jude Bellingham 2024: Lamine Yamal

Lamine Yamal 2025: Lamine Yamal

Lamine Yamal 2026: Lamine Yamal