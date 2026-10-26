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Vini Jr. supera Ferran Torres em números, mas espanhol decide Copa e fica à frente na Bola de Ouro

Brasileiro foi superior em gols e assistências, mas espanhol decidiu a Copa do Mundo e ficou à frente na Bola de Ouro.

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 17:43
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Vinícius Júnior (Real Madrid) enfrenta Ferran Torres (Barcelona) com Ballon d'Or entre eles.
Foto: Arte/Lance!

A comparação entre Vini Jr. e Ferran Torres na Bola de Ouro 2026 vai além dos números individuais e ganha um capítulo à parte após o El Clásico. Apesar de ter registrado mais gols, assistências e participações diretas na temporada 2025/26, o brasileiro ficou atrás do espanhol na premiação: Ferran foi o 16º colocado, enquanto o atacante do Real Madrid terminou em 17º.

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Um dos principais argumentos a favor de Ferran está no protagonismo em decisões: ele marcou o gol que garantiu à Espanha o título da Copa do Mundo de 2026, na vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na prorrogação.

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O gol decisivo, marcado aos 106 minutos da final, transformou Ferran em herói do bicampeonato mundial espanhol. O atacante saiu do banco durante a decisão e definiu o confronto mais importante do torneio, acrescentando um momento de grande peso à sua temporada.

Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina
Ferran Torres marcou o gol do título da Espanha na final da Copa do Mundo de 2026 sobre a Argentina (Foto: Franck Fife / AFP)

➡️Vini Jr tem pior desempenho desde a primeira indicação na Bola de Ouro

Vini Jr. supera Ferran nos números individuais

Nos dados do Sofascore apresentados na comparação, Vini Jr. leva vantagem em diversos indicadores ofensivos. O brasileiro marcou 28 gols e distribuiu 14 assistências em 66 partidas, totalizando 42 participações diretas em gols. Ferran Torres, por sua vez, registrou 25 gols e sete assistências em 65 jogos, com 32 participações.

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A diferença também aparece na criação de jogadas. Vini teve média de 1,9 passe decisivo por partida, contra 0,6 do espanhol. Nos dribles certos, o brasileiro registrou 2,4 por jogo, enquanto Ferran teve média de 0,3.

Vini ainda foi titular em 61 das 66 partidas disputadas, enquanto Ferran começou jogando em 37 dos 65 jogos. Os números apontam para uma participação mais frequente do brasileiro entre os titulares e uma produção ofensiva superior ao longo da temporada.

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Ferran Torres tem eficiência e um gol decisivo na final

O espanhol, porém, também apresentou indicadores favoráveis. Ferran converteu 38% das chances claras, contra 30% de Vini, e precisou de 108 minutos por participação em gol, enquanto o brasileiro registrou 125 minutos nesse indicador.

O principal diferencial, contudo, está no contexto das conquistas. Ferran participou da campanha que levou a Espanha ao título mundial e marcou o único gol da final contra a Argentina. Em uma temporada de premiações individuais, decidir uma Copa do Mundo é um elemento relevante para avaliar o impacto de um jogador, mesmo quando seus números gerais ficam abaixo dos de outro concorrente.

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➡️Quem é Ferran Torres, autor do gol do título da Espanha na final da Copa?

Vini Jr. encerrou o período sem títulos, de acordo com os dados da comparação, enquanto Ferran conquistou três troféus. A diferença ajuda a contextualizar a classificação, mas não permite afirmar que o gol na final ou os títulos, isoladamente, determinaram a votação.

A posição na Bola de Ouro está explicada?

Vini Jr. terminou a temporada com números individuais superiores aos de Ferran Torres, mas o espanhol teve como trunfo as conquistas coletivas. Além de levantar três troféus, o atacante marcou o gol do título da Espanha na Copa do Mundo de 2026, um feito que reforçou sua campanha na temporada.

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O brasileiro, por sua vez, registrou mais gols, assistências e participações diretas. Ainda assim, terminou em 17º lugar na Bola de Ouro, uma posição atrás de Ferran, que ficou em 16º. Embora os números individuais favoreçam Vini Jr., os títulos e o protagonismo do espanhol na decisão do Mundial ajudam a entender por que os dois terminaram tão próximos na classificação.

Ferran Torres x Vini Jr. na temporada 2025/26

EstatísticaFerran TorresVini Jr.

Bola de Ouro 2026

16º

17º

Jogos disputados

65

66

Jogos como titular

37

61

Gols

25

28

Assistências

7

14

Participações em gols

32

42

Minutos por participação em gol

108

125

Conversão de chances claras

38%

30%

Passes decisivos por jogo

0,6

1,9

Dribles certos por jogo

0,3

2,4

Nota média Sofascore

6,79

7,44

Títulos

3

0

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