Barcelona vive impasse na busca por contratações na janela

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 18:05 • Rio de Janeiro

A diretoria do Barcelona vive uma situação complicada na busca por reforços nesta janela de transferências. Apesar dos problemas financeiros, clube sonha com as contratações de Dani Olmo e Nico Williams, valorizados no mercado após a conquista do tetracampeonato da Europcopa pela Espanha. Neste contexto, a saída é aumentar o caixa com a venda de atletas, mas é nesta questão que se encontra a preocupação dos blaugranas.

De acordo com o portal Mundo Deportivo, da Espanha, nomes como Frenkie De Jong, Raphinha, Gundogan e Ferran Torres são considerados para venda. Apesar disso, nenhum dos atletas planeja se transferir nesta janela de transferências.

O caso de Raphinha, por exemplo, escancara a situação: mesmo com propostas sauditas e da Premier League, o brasileiro se destaca nos treinamentos e demonstra seguidamente que não quer deixar o Barcelona. O atacante é bem avaliado pelo treinador Hansi Flick, mas por outro lado, o alemão entende que Raphinha é um ativo valioso no elenco.

Já Frenkie De Jong, que recebe o salário anual mais caro de todo o futebol espanhol, ainda vive indefinição no clube: a avaliação interna é de que o custo-benefício pelo holandês não foi positivo para o Barça. O contrato do volante vai até 2026 e ele pode deixar via pré-contrato.

A situação de momento deixa a diretoria do Barcelona aflita, já que a concorrência pelos dois destaques da Eurocopa é muito grande. O endinheirado PSG, por exemplo, é um dos clubes que busca a contratação de Nico Williams.

Outro nome avaliado é o de Vitor Roque, que recusou proposta do Al-Hilal na última semana. Dono do passe do jogador, o Barcelona não planeja emprestá-lo e só vai aceitar uma venda, de acordo com a apuração espanhola.