Lewandowski manda recado sincero para Vitor Roque no Barcelona

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 10:12 • Rio de Janeiro

Lewandowski, craque do Barcelona e da Seleção Polonesa, deu conselho a Vitor Roque, depois de um primeiro ano frustrante do atacante de 19 anos nos Culés. Após receber poucas oportunidades em seu período na Catalunha, o brasileiro não tem permanência garantida na equipe.

Na véspera da partida contra o Manchester City, disputada nesta terça-feira (30), os centroavantes conversaram e o jovem talento brasileiro ganhou conselhos do veterano. Embora disputem posição, a relação entre os jogadores sempre foi de muita confiança.

- Vir para o Barcelona é um salto muito grande para qualquer um. É uma nova cultura, e mesmo que a língua portuguesa seja parecida com o castelhano, não deixa de ser um idioma diferente. Ele tem que confiar em si mesmo e trabalhar duro. - disse Lewandowski.

- As férias de verão (na Europa) são sempre um bom momento para analisar o que saiu errado e o que pode fazer melhor. Ele tem talento, mas o que vai acontecer depende evidentemente dele. - finalizou o polonês.

Nas últimas semanas, o Al-Hilal demonstrou interesse em Vitor Roque e ofereceu uma quantia significativa para a contratação do atacante. Entretanto, ele recusou a primeira proposta formal e descartou uma ida ao mundo árabe, visando conquistar espaço e só pretende sair caso o Barcelona queira vendê-lo.

Com a chegada de Hansi Flick, o brasileiro poderá ter mais oportunidades como titular e não pretende sair do clube. Na temporada 2023/24 com Xavi no comando, o jogador de 19 anos entrou em campo apenas 16 vezes, tendo completado 353 minutos em campo. Com a camisa blaugrana, ele marcou dois gols.

Segundo informações da imprensa espanhola, Vitor Roque será titular no primeiro amistoso de pré-temporada e terá chances de impressionar o treinador alemão.