Vitor Roque recebe proposta do Al-Hilal e toma decisão sobre futuro

(Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/07/2024 - 11:15 • Rio de Janeiro

Vitor Roque, atacante do Barcelona, rejeitou uma oferta inicial do Al-Hilal. Segundo o jornalista italiano especialista em transferências Fabrizio Romano, o brasileiro tem o desejo de ficar nos Culés e só pretende sair caso o clube queira vendê-lo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Assim como o Real Madrid, o Barcelona segue buscando reforços para a temporada 2024/25. Anteriormente, os Catalães anunciaram que a venda do atacante está aberta e pediram um valor superior a 40 milhões de euros. Os alvos de maior interesse do clube para reforçar a criação e o ataque são Dani Olmo e Nico Williams.

Entretanto, com a chegada do novo treinador Hansi Flick, o brasileiro poderá ter mais espaço no elenco e não pretende sair do clube. Na temporada 2023/24 com Xavi no comando, o jogador de 19 anos entrou em campo apenas 16 vezes, tendo completado apenas 353 minutos em campo. Com a camisa blaugrana, ele marcou dois gols.

➡️ Endrick chega aos Estados Unidos com o Real Madrid para jogos de pré-temporada

Vitor Roque não vinha sendo titular no Barcelona com Xavi Hernández (Foto: Pau Barrena/AFP)

O Al-Hilal demonstrou interesse no jovem talento oferecendo uma quantia significativa para a contratação de Vitor Roque, mas o jogador decidiu recusar a primeira proposta formal de transferência para a equipe de Jorge Jesus e Neymar Jr.

Além disso, foi noticiado que o clube saudita está avaliando outros atacantes com menos de 21 anos como alternativas potenciais, incluindo o atacante do Aston Villa, John Duran.

O Barcelona enfrenta o Manchester City nesta terça-feira (30), a partir das 20h pelo horário de Brasília. Segundo informações da imprensa espanhola, Vitor Roque será titular no amistoso de pré-temporada e terá chances de impressionar Hansi Flick.