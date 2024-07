Barcelona traça plano para contratar craque da Espanha na Eurocopa 2024

Espanha se sagrou campeã da Eurocopa após bater a Inglaterra. (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/07/2024 - 18:05 • Barcelona (ESP)

O Barcelona se aproxima de assinar com uma das sensações do futebol europeu na temporada. Destaque da Eurocopa pela Espanha, Nico Williams é o maior alvo blaugrana na janela, e o clube já está movendo peças para contratar o ponta esquerda. De acordo com o Mundo Deportivo, da Espanha, o diretor de futebol Deco se reuniu com o representante do jogador, Félix Tainta, nesta quarta-feira.

O interesse do Barcelona é anterior às ótimas atuações de Nico na competição continental. A comissão técnica de Hansi Flick aprova o nome e chancela a contratação.

Atacante do Athletic Bilbao, Nico Williams tem multa rescisória avaliada em 55 milhões de euros (R$ 327 milhões na cotação atual) e é grande amigo de Lamine Yamal, craque do Barcelona e destaque da Eurocopa pela seleção campeã.

Nico Williams com a medalha de campeão da Eurocopa. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP)

Durante a Euro, Nico foi questionado sobre uma possível transferência ao clube catalão e deixou as portas abertas, afirmando que seria ótimo atuar ao lado de amigos (referência ao atacante Lamine Yamal). Mesmo que o Barcelona conte com problemas financeiros, é planejada a venda de alguns jogadores para criar caixa.

É fato que a diretoria do Barcelona não vai desistir da contratação de Nico tão cedo. Aos 22 anos, o atacante registrou oito gols e 16 assistências em 37 jogos no Athletic Bilbao. Já na Eurocopa, foram dois gols, um deles na final, e uma assistência.