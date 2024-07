Ex-jogador do Real Madrid é condenado à prisão após acidente de carro

Moha Ramos dividiu vestiário com astros como Benzema, Casemiro e Toni Kroos. (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 14:54 • Rio de Janeiro

O noticiário espanhol foi tomado por uma notícia espantosa no início desta semana. Ex-atleta do Real Madrid nos tempos áureos de CR7, Benzema e companhia, o goleiro Moha Ramos, de 24 anos, foi condenado à prisão por dirigir embriagado e causar um acidente de carro em que duas pessoas saíram feridas. Ele foi detido antes de entrar em campo por um amistoso do Tenerife, clube atual.

De acordo com o portal AS, da Espanha, o goleiro passou o final de semana passado na prisão e o motivo da detenção foi o fato do atleta não ter comparecido em uma audiência no tribunal espanhol. Após o ocorrido, o Tenerife se pronunciou oficialmente.

-Expressamos com absoluta clareza, a mais absoluta rejeição a comportamentos e/ou condutas passadas, presentes ou futuras que prejudiquem a imagem desta instituição centenária. Desta forma, a CD Tenerife SAD, como não poderia deixar de ser, mantém-se à inteira disposição da autoridade competente, sempre no interesse de esclarecer e clarificar responsabilidades. Da mesma forma, na medida do possível, insta-se a não realizar julgamentos paralelos sobre aspectos de natureza estritamente pessoal e totalmente afastados da prática desportiva do referido jogador - afirmou o clube, em nota oficial.

Protagonista do caso policial, o goleiro treinava com o time principal do Real Madrid aos 16 anos, do lado de astros como Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Luka Modric e Gareth Bale. Em um determinado momento, com as lesões de Keylor Naves e Luca Zidane, Moha Ramos ganhou espaço e chegou a ser goleiro reserva dos merengues. Apesar disso, nunca ganhou a titularidade.

Moha Ramos em treinamento pelo Real Madrid. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em busca de novas oportunidades, ele foi sucessivamente emprestado: além do Real Madrid Castilla, o Real Union, da Espanha, e o Birmingham, da Inglaterra, também contaram com goleiro. Porém, ele jamais se firmou diante das chances recebidas. A partir do momento que o contrato com os Blancos chegou ao fim, ele rodou por clubes pequenos do futebol espanhol.

Nas últimas duas temporadas, ele estava no elenco do Tenerife, da segunda divisão do país.