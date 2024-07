Jogador da Seleção Brasileira acerta transferência para o Borussia Dortmund

Yan Couto em treinamento pela Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/07/2024 - 16:43 • Dortmund (ALE)

Convocado para a disputa da Copa América pela Seleção Brasileira, o defensor Yan Couto, que pertence ao Manchester City, acertou transferência para o Borussia Dortmund. A negociação entre os clubes avançou nas últimas horas e o brasileiro deve ser anunciado em breve: as partes chegaram a um denominador comum.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Borussia Dortmund conseguiu convencer os Cityzens a aceitarem um valor abaixo do esperado pelo atleta. Apesar da pedida inicial ter sido de 30 milhões de euros, os Aurinegros devem pagar, ao todo, cerca de 25 milhões de euros (cerca de R$ 152 milhões).

A expectativa é de que o lateral viaje para a Alemanha nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato com o time de Dortmund.

Conhecido por tingir o cabelo de rosa, Yan Couto foi revelado pelas categorias de base do Coritiba, mas foi vendido jovem ao Grupo City. Após empréstimos para Braga e Girona, o lateral se destacou no futebol espanhol e foi um dos motivos do clube catalão ter tido um surpreendente sucesso em 2024-25. Na temporada, os dois gols e oito assistências assinadas pelo jogador auxiliaram o time conquistar uma inédita classificação à Champions League.

Novo jogador do Borussia Dortmund, Yan Couto foi grande destaque do Girona em 2024-25. (Foto: Reprodução/Instagram)

Em alta com a ótima temporada na Espanha, Yan Couto esteve na lista de Dorival Jr. para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. O lateral direito, entretanto, não entrou em campo e a Seleção Canarinho foi eliminada nas quartas de final.

Além do brasileiro, mais um nome que deve ser anunciado pelo Borussia Dortmund é o de Pascal Groß, meia de 33 anos do Brighton, que foi destaque da Premier League nas últimas temporadas. No caso do alemão, o estágio atual da negociação é a assinatura dos contratos.