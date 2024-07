Palpite: Barcelona x Manchester City – Amistoso Internacional – 30/7/2024

(Photo by Oli SCARFF / AFP)







Publicada em 30/07/2024

Depois de perder os dois primeiros amistosos preparatórios para a temporada 2024/2025, o Manchester City busca seu primeiro triunfo contra o Barcelona, que superou o Olot na partida passada. O jogo começa às 20h (de Brasília) da terça-feira (30). As equipes se encontram no Camping World Stadium, em Orlando, Estados Unidos.

Palpite Barcelona x Manchester City

Apesar de ter sido vice-campeão do Campeonato Espanhol na temporada passada, o Barcelona chega mais preparado para as próximas competições e as expectativas seguem altas em torno do clube catalão. Enquanto isso, o clube mais temido da atualidade, Manchester City, perdeu seus dois únicos amistosos disputados no mês de julho.

É possível que ambas as equipes marquem, mas em um provável empate com gols. Ainda fora de ritmo, o Manchester City não consegue ter boas performances defensivas em suas últimas partidas, mas segue com excelentes atuações ofensivas. Da mesma forma o clube espanhol, que deve se contentar com a igualdade ao fim dos 90 minutos. Dessa forma, o que recomendamos aos apostadores é um palpite no “Resultado Final – Empate”.

Palpite Final: Empate

Barcelona e seu desempenho atual

O Barcelona definitivamente fez uma temporada muito abaixo das expectativas em 2023/2024. Ainda por cima, viu seu arquirrival, Real Madrid, ter dominância absoluta nas principais competições do cenário nacional e internacional.

No Campeonato Espanhol passado, teve que se contentar com a segunda colocação ao final das 38 rodadas. Além disso, deixou a disputa da Liga dos Campeões na fase quartas de final, após ter sido eliminado pelo PSG.

No primeiro e único amistoso preparatório disputado para a temporada 2024/2025, encarou o modesto clube do Olot, também da Espanha, e confirmou o favoritismo por 1 a 0.

Manchester City e sua última performance

O Manchester City foi dominante em suas performances na temporada passada. Apesar de ter conquistado “apenas” um título, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra e foi eliminado na semifinal da Liga dos Campeões, sendo sempre um forte candidato ao troféu nos torneios que disputa.

Nos amistosos preparatórios para 2024/2025 disputados pelo elenco comandado por Pep Guardiola, tem tido graves problemas defensivos, apesar de seguir sem diversos jogadores titulares dentro de campo.

No primeiro deles, foi derrotado pelo Celtic, da Escócia, por 4 a 3. Na sequência, encarou o Milan, da Itália, e foi superado por 3 a 2. Em ambos os jogos, Erling Haaland balançou as redes a favor dos Citizens.