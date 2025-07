As escalações de Real Madrid e Juventus já estão definidas. Os dois gigantes europeus, reeditando as finais das Champions de 1997/98 e 2016/17, se enfrentam pelas oitavas de final do Mundial de Clubes às 16h (de Brasília) desta terça-feira (1).

A principal novidade ficou por conta do banco de reservas espanhol. Kylian Mbappé, que voltou a treinar nos últimos dias, foi selecionado para o confronto pelo técnico Xabi Alonso e pode fazer sua estreia no intercontinental, mas começa do lado de fora, dando novamente espaço ao jovem Gonzalo García.

O craque francês havia apresentado um quadro febril antes da estreia diante do Al-Hilal, e foi internado no dia seguinte com gastroenterite aguda, sendo liberado na noite do mesmo dia. A evolução foi lenta, e a recuperação física o implicou em ser desfalque durante toda a fase de grupos, retornando em marcha lenta para o mata-mata.

Mbappé inicia o duelo entre Real Madrid e Juventus no banco de reservas (Foto: Marco Bertorello/AFP)

A Juve de Igor Tudor, que havia se dado o luxo de poupar atletas diante do Manchester City, volta com força máxima e promove o retorno de destaques como Kenan Yildiz, Francisco Conceição e Kolo Muani ao time titular.

A escalação só não é a mesma das duas rodadas iniciais da fase de grupos - vitórias contra Al Ain e Wydad Casablanca - por conta de duas trocas feitas pelo técnico. No miolo da zaga, Savona, que lesionou-se contra o City, dá lugar a Rugani; e na criação, o norte-americano Weston McKennie sai para a entrada de Locatelli.

Igor Tudor conduz a Juventus no duelo com o Real Madrid (Foto: Charly Triballeau/AFP)

1️⃣1️⃣ Escalações de Real Madrid e Juventus para o jogo do Mundial

⚪⚪ REAL MADRID (Técnico: Xabi Alonso)

⚽ GOL: Thibaut Courtois

⚽ LTD: Trent Alexander-Arnold

⚽ ZAG: Antonio Rüdiger

⚽ ZAG: Dean Huijsen

⚽ LTE: Fran García

⚽ VOL: Aurélien Tchouaméni

⚽ MEI: Jude Bellingham

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ MEI: Federico Valverde

⚽ ATA: Vini Jr

⚽ ATA: Gonzalo García

⚪⚫ JUVENTUS (Técnico: Igor Tudor)

⚽ GOL: Michele Di Gregorio

⚽ ZAG: Pierre Kalulu

⚽ ZAG: Daniele Rugani

⚽ ZAG: Lloyd Kelly

⚽ ALD: Alberto Costa

⚽ VOL: Manuel Locatelli

⚽ VOL: Khéphren Thuram

⚽ ALE: Andrea Cambiaso

⚽ MEI: Francisco Conceição

⚽ MEI: Kenan Yildiz

⚽ ATA: Randal Kolo Muani

🧠 Real Madrid x Juventus: o que você precisa saber sobre o duelo?

A bola rola para Real Madrid e Juventus nesta terça-feira (1), às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida (EUA), em jogo válido pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Em caso de empate, o confronto será levado a prorrogação, e se necessário, decidido nos pênaltis. Quem avançar enfrenta o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey, que acontece às 22h.

