Jogador do Flamengo termina casamento de 17 anos

Danilo Luiz, zagueiro do Flamengo, terminou o casamento com Clarice Sales após 17 anos de companheirismo. A separação ocorreu antes da estreia da jogadora pelo clube carioca, em fevereiro deste ano. Contudo, a notícia só veio à tona agora, em agosto, através do jornal "Extra".

O início da relação aconteceu na cidade natal, quando os dois ainda tinham 12 anos de idade. Os dois são pais de dois filhos, de 10 e 6 anos. A decisão de terminar o relacionamento foi tomada antes do retorno ao Brasil, após um longo período na Europa.

Segundo fontes do jornal "Extra", Clarice iniciou a separação devido ao desejo de retornar ao país de origem. Apesar de ter ingressado no Flamengo no início deste ano, Danilo estava solteiro desde antes de da chegada ao Rio de Janeiro.

Contudo, essa informação foi privada do público, companheiros de equipe e da torcida do Flamengo. O casal manteve a separação em segredo para evitar que isso ofuscasse a estreia do jogador no novo clube.

A relação de Danilo e Clarice

Apesar do fim do matrimônio, os dois apresentam uma relação amigável. Clarice acompanhou Danilo aos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes para que os filhos pudessem apoiar o pai durante a competição. Eles também foram fotografados juntos comemorando o aniversário do filho mais velho.

O casal optou por morar perto um do outro para manter a estabilidade na vida dos filhos. Clarice, dona de uma marca de roupas, atualmente divide seu tempo entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, onde fica seu negócio.

Danilo e Clarice se conheceram em Bicas, uma pequena cidade mineira, quando ambos tinham apenas 12 anos. Clarice foi a primeira namorada de Danilo, e o relacionamento evoluiu de uma amizade de infância para um casamento de longa data, antes do fim recente.