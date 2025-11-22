Barcelona: Raphinha é ovacionado no Camp Nou após dois meses afastado por lesão; veja vídeo
Brasileiro retornou neste sábado e foi um dos destaques na goleada do Barcelona por 4 a 0 pela LaLiga
- Matéria
- Mais Notícias
Com Raphinha em campo, o Barcelona venceu o Athletic Bilbão por 4 a 0, neste sábado (22), no Camp Nou, em duelo válido pela La Liga. O brasileiro retornou aos gramados, após quase 2 meses afastado por causa de uma lesão na coxa direita, e foi ovacionado pelos torcedores.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Técnico do Barcelona confirma data de retorno de Raphinha
Futebol Internacional21/11/2025
- Futebol Internacional
Ascensão de Estêvão é um ‘problema’ para Raphinha e Rodrygo, segundo jornal
Futebol Internacional21/11/2025
- Futebol Internacional
Sem Raphinha, veja a escalação do Barcelona contra o Celta por La Liga
Futebol Internacional09/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O brasileiro estava fora das disputas desde setembro deste ano, após sofrer uma lesão no terço médio do tendão da coxa direita. Pouco antes de completar dois meses afastado, Raphinha voltou a reforçar o Barcelona na 13ª rodada da La Liga.
Aos 35 minutos do segundo tempo, Hans Flick substituiu o espanhol Dani Olmo e colocou o camisa 11. Quando retornou ao gramado, o brasileiro foi ovacionado pela torcida no estádio, além de ter recebido diversos elogios nas redes sociais.
Depois da entrada de Raphinha, o Barcelona ainda marcou o quarto gol da partida, que consagrou a vitória contundente da equipe, que está na liderança da La Liga.
Retorno de Raphinha ao Barcelona: veja vídeo e reações de torcedores
Como foi a partida entre Barcelona e Athletic Bilbao pela La Liga
Na volta ao Camp Nou, após quase três anos de espera, o Barcelona não queria decepcionar os seus torcedores presentes. Apesar do grande evento de reinauguração, a equipe blaugrana estava focada apenas na vitória, pois precisava encostar na liderança do Campeonato Espanhol. O Athletic Bilbao, por outro lado, buscava engrenar e subir na tabela, tornando o confronto extremamente competitivo.
O apoio da torcida — ainda que reduzida devido às obras — serviu como combustível para o Barcelona. E não demorou para fazer os fãs irem à loucura. Aos quatro minutos, após pressão no ataque, o Barcelona foi contundente na saída de bola do Athletic Bilbao e conseguiu o roubo. A pelota sobrou nos pés de Lewandowski, que avançou com categoria, aplicou uma bela caneta, chutou rasteiro e contou com um frango de Unai Simón para marcar o primeiro.
Gol anulado de Igor Jesus gera polêmica: 'Se fosse do Liverpool'
Após o gol, o Barcelona manteve a força e o domínio no jogo. A equipe jogava melhor e buscava ampliar o placar. Entretanto, com o passar da primeira etapa, o Athletic Bilbao foi mostrando suas garras e saindo mais ao ataque. Mesmo com menos posse, conseguiu equilibrar nas finalizações e levar perigo ao Barcelona.
Na reta final do primeiro tempo, veio o deleite para o torcedor culé. Após um jogo truncado, o Barcelona retomou a bola no campo de defesa. Em ataque rápido, Yamal recebeu na direita e, com muita categoria, deu uma trivela para Ferran Torres, que disparou em velocidade. O atacante recebeu e chutou com precisão, contando novamente com falha de Unai Simón, para marcar o segundo do Barcelona.
O segundo tempo começou com tudo. Após o apito de reinício, o Barcelona voltou com intensidade, enquanto o Athletic Bilbao adotava postura mais cautelosa. Com o ímpeto a plenos vapores, não demorou para o placar ser alterado. Aos quatro minutos, povoando o campo de ataque, o Barcelona pressionava a saída de bola — e a estratégia funcionou outra vez. Após o roubo, a jogada foi construída com toques rápidos até chegar aos pés de Fermín, que ficou cara a cara com Unai Simón. O espanhol não decepcionou e marcou o terceiro do Barcelona.
Pouco depois, os fãs culés comemoraram novamente — mas não por gol. Sancet, do Athletic Bilbao, deu forte entrada em Fermín López. O jogador recebeu cartão amarelo, mas o VAR recomendou revisão. Com a análise, o amarelo foi anulado e o vermelho direto foi apresentado.
Após a expulsão, o jogo esfriou. Ambas as equipes realizaram substituições visando os compromissos da Champions League no meio da semana. Ainda assim, o duelo permaneceu sob controle do Barcelona, que teve duas chances claras com Ferran Torres, parando em Unai Simón e no travessão. Apesar do susto, os lances foram invalidados por impedimento.
Na reta final, em clima de festa nas arquibancadas, mais aplausos surgiram. Raphinha voltou a pisar em campo e jogou seus primeiros minutos após quase dois meses se recuperando de lesão.
Chegando nos acréscimos, Yamal que fazia grande jogo, mostrou, mas uma vez porque é um dos melhores jogadores do mundo. Em lance individual no meio-campo, o espanhol driblou os marcadores e enfiou a bola entre os defensores para achar Ferran Torres em velocidade. O atacante não desperdiçou a chance e marcou o quarto, da goleada blaugrana. Assim, o Barcelona coroou a volta ao Camp Nou com uma grande vitória.
- Matéria
- Mais Notícias