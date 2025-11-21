Autor de gols nos dois jogos da Data Fifa de novembro, contra Senegal e Tunísia, o jovem atacante Estêvão se consolidou como protagonista na Seleção Brasileira. Para o diário espanhol "As", a evolução do jogador do Chelsea pode ser um "problema" para Raphinha e Rodrygo. Isso porque, mesmo com apenas 18 anos, o brasileiro pode se tornar fixo na ponta-direita da equipe de Carlo Ancelotti.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No primeiro jogo da Data Fifa, Estêvão marcou um golaço para abrir o placar contra Senegal e desafogar o Brasil, vencendo por 2 a 0. O jovem foi o jogador que mais deu dor de cabeça para a defesa adversária e a maior ameaça do time de Ancelotti.

continua após a publicidade

Contra a Tunísia, no empate por 1 a 1, o camisa 20 chamou a responsabilidade ao cobrar um pênalti e balançar as redes, além de ter sido a principal válvula de escape do Brasil. Novamente, o atleta do Chelsea foi o melhor nome da Seleção Brasileira e volta em alta para a Inglaterra.

— Os dois amistosos do Brasil na pausa internacional trouxeram boas e más notícias. Enquanto a Seleção teve grande vitória contra Senegal em Londres, não passou de um empate contra a Tunísia na França, deixando sensações um pouco mais fracas. No entanto, entre as certezas individuais da Canarinha, Estevão é um dos nomes que saem mais fortalecidos neste duplo confronto — escreveu o "As".

continua após a publicidade

Ascensão de Estêvão é um 'problema' para Raphinha e Rodrygo, segundo jornal espanhol "As" (Foto: Reprodução)

Tradução: "Problemão para Rodrygo e Raphinha com Estevão. O intervalo internacional resultou em dois gols para o jogador do Chelsea, que pode se tornar fixo na ponta direita e relegar outra estrela ao banco."

— Para o jogador do Chelsea, estes jogos internacionais terminaram com um saldo positivo. O ponta se tornou uma peça fixa nos planos de Carlo Ancelotti — apesar da ausência de Raphinha — na ponta direita. Sendo titular em ambos os amistosos, ele disputou a maioria dos jogos do Brasil neste intervalo e, em ambos, conseguiu colocar seu nome no topo.

Impacto de Estêvão no Chelsea

Desde a chegada em Londres, Estêvão começou entre os titulares sete vezes. Porém, em três ocasiões foram quando o treinador Enzo Maresca optou por escalar o time alternativo, em duelos pela Copa da Liga Inglesa e Champions League.

Estêvão comemora primeiro gol marcado pelo Chelsea (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Na Premier, o brasileiro iniciou em quatro oportunidades, mas a última sendo em setembro, na derrota para o Brighton por 3 a 1, fora outro jogo que ficou em campo por apenas seis minutos, por uma expulsão precoce de Robert Sánchez, contra o Manchester United.

Desde a última titularidade, Estêvão se tornou xodó da torcida, principalmente após o gol da vitória, já nos acréscimos, contra o Liverpool. Além de gols na Champions e FA Cup, os dribles do brasileiro e o impacto dentro de campo encantaram os Blues, que pedem outra titularidade do brasileiro no Campeonato Inglês.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial