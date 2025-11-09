Sem Raphinha, veja a escalação do Barcelona contra o Celta por La Liga
Lamine Yamal está entre os titulares escalados por Hansi Flick
O Barcelona visita o Celta de Vigo, neste domingo (9), pela 12ª rodada de La Liga, às 17h (de Brasília). Em duelo disputado no Estádio de Balaídos, em Vigo (ESP), os Culés contam com os desfalques de Raphinha, Gavi e Pedri, que ainda se recuperam de lesão, mas terão Lamine Yamal entre os titulares nas pontas.
Veja a escalação do Barcelona contra o Celta de Vigo por La Liga
Titulares: Wojciech Szczęsny; Eric García, Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Marc Casadó, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.
Reservas: Eder Aller, Diego Koechen, Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Dani Olmo, Dro Fernández, Marc Bernal, Roony Bardghji, Ferran Torres.
Raphinha de fora
Fora desde setembro, por uma lesão no tendão da coxa direita, Raphinha tinha a expectativa de retornar desde o duelo contra o Girona, no dia 18 de outubro. Sem atuar por La Liga, houve chances de entrar em campo contra o Olympiacos, pela Champions League, no entanto, não recebeu liberação do departamento médico para ficar à disposição do técnico Hansi Flick.
Porém, o brasileiro sentiu novo desconforto muscular durantes os treinamentos às vésperas do duelo contra o Real Madrid. Com a recaída, o brasileiro poderá ser desfalque por mais um mês, o que gera preocupação dentro do clube catalão. Sem Raphinha, Hansi Flick deverá manter o trio de ataque que vem sendo utilizado desde o retorno de Lamine Yamal, com Marcus Rashford na esquerda e Robert Lewandowski centralizado.
Departamento médico do Barcelona
Além de Raphinha, o goleiro Joan García, que passou por uma artroscopia em outubro e ficará fora dos gramados de quatro a seis semanas. A dupla se une aos meias Gavi e Pedri, que estão em processo de recuperação de lesões.
