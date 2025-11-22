menu hamburguer
Fora de Campo

Gol anulado de Igor Jesus gera polêmica: 'Se fosse do Liverpool'

Jogador teve gol anulado aos 35 minutos do primeiro tempo

Avatar
Fernanda Vicente Franklin
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
14:54
Atualizado há 1 minutos
igor jesus
imagem cameraGol anulado de Igor Jesus gera polêmica: `Se fosse do Liverpool´. (Foto: Reprodução/Instagram @igorjesus0)
Mesmo com gol anulado de Igor Jesus, o Nottingham Forest derrotou o Liverpool por 3 a 0, na 12ª rodada Premier League, neste sábado (22), em Anfield, em Liverpool. A partida foi dominada pelo clube do brasileiro, e teve um lance que gerou polêmica nas redes sociais.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Igor Jesus recebeu a bola dentro da área, dominou e marcou um gol, que teria sido o segundo do Forest. No mesmo instante, o árbitrou anulou o lance por uma suposta mão na bola e manteve a decisão após ir no VAR.

Na rede social "X" (antigo twitter), os torcedores criticaram a decisão do árbitro e afirmaram que não houve irregularidades no lance.

Web comenta gol anulado de Igor Jesus na partida entre Forest e Liverpool


Tradução: "ESCÂNDALO NA PREMIER LEAGUE! GOL DE IGOR JESUS ​​ANULADO POR TOQUE DE MÃO. MAS A BOLA NUNCA TOCOU NO BRAÇO DELE. Será que a decisão está correta? Liverpool 0-1 Nottingham Forest".

Tradução: "Igor Jesus e o Nottingham Forest foram roubados descaradamente de um segundo gol pela PGMOL. Se o Liverpool tivesse marcado esse gol em Anfield, com certeza teria sido validado. A PGMOL salvando o Liverpool Football Club como sempre.".

Tradução: "Como é que o segundo golo do Forest não foi validado??? A bola bate no peito do Igor Jesus e marcaram mão na bola? Que jogo é que eles estão vendo??".

Tradução: "Melhor ângulo que consegui encontrar do gol de Igor Jesus… Cadê o toque de mão?".

Resultados da Premier League: Nothingam Forest x Liverpool

Em Anfield, o Nottingham Forest aproveitou a fase turbulenta do Liverpool e, com gols de Murillo, Nicolò Savona e Morgan Gibbs-White, venceu por 3 a 0. Mesmo com o controle da posse, os Reds não conseguiram passar pela defesa fechada do time visitante. Do outro lado, o Forest aproveitou os espaços deixados pela defesa dos mandantes e apostaram nos contra-ataques, no qual levaram perigo e que resultou em bolas na rede.

Jogador do Liverpool compra cão de guarda de R$ 200 mil, após ameaças de morte

Esta foi a sexta derrota em sete jogos do Liverpool pela Premier League e agora ocupa apenas a décima primeira colocação, com 18 pontos. Já o Nottingham Forest emplacou a segunda vitória seguida e conseguiu sair da zona de rebaixamento, com 12 pontos, após início ruim e duas trocas de treinador em apenas três meses.

Outros resultados

    1.
  1. (7º) Bournemouth 2x2 West Ham (17º)
    2. 2.
  2. (20º) Wolves 0x2 Crystal Palace (4º)
    3. 3.
  3. (14º) Fulham 1x0 Sunderland (6º)
    4. 4.
  4. (5º) Brighton 2x1 Brentford (12º)

Outros jogos da 12ª rodada da Premier League

Domingo (23)

  • Leeds United x Aston Villa - 11h
  • Arsenal x Tottenham - 13h30

Segunda-feira (24)

  • Manchester United x Everton - 17h
igor jesus nffc
Gol anulado de Igor Jesus gera polêmica; `Se fosse do Liverpool´. (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
