Gol anulado de Igor Jesus gera polêmica: 'Se fosse do Liverpool'

Mesmo com gol anulado de Igor Jesus, o Nottingham Forest derrotou o Liverpool por 3 a 0, na 12ª rodada Premier League, neste sábado (22), em Anfield, em Liverpool. A partida foi dominada pelo clube do brasileiro, e teve um lance que gerou polêmica nas redes sociais.

Aos 35 minutos do primeiro tempo, Igor Jesus recebeu a bola dentro da área, dominou e marcou um gol, que teria sido o segundo do Forest. No mesmo instante, o árbitrou anulou o lance por uma suposta mão na bola e manteve a decisão após ir no VAR.

Na rede social "X" (antigo twitter), os torcedores criticaram a decisão do árbitro e afirmaram que não houve irregularidades no lance.

Web comenta gol anulado de Igor Jesus na partida entre Forest e Liverpool



Tradução: "ESCÂNDALO NA PREMIER LEAGUE! GOL DE IGOR JESUS ​​ANULADO POR TOQUE DE MÃO. MAS A BOLA NUNCA TOCOU NO BRAÇO DELE. Será que a decisão está correta? Liverpool 0-1 Nottingham Forest".

Tradução: "Igor Jesus e o Nottingham Forest foram roubados descaradamente de um segundo gol pela PGMOL. Se o Liverpool tivesse marcado esse gol em Anfield, com certeza teria sido validado. A PGMOL salvando o Liverpool Football Club como sempre.".

Tradução: "Como é que o segundo golo do Forest não foi validado??? A bola bate no peito do Igor Jesus e marcaram mão na bola? Que jogo é que eles estão vendo??".

Tradução: "Melhor ângulo que consegui encontrar do gol de Igor Jesus… Cadê o toque de mão?".

Resultados da Premier League: Nothingam Forest x Liverpool

Em Anfield, o Nottingham Forest aproveitou a fase turbulenta do Liverpool e, com gols de Murillo, Nicolò Savona e Morgan Gibbs-White, venceu por 3 a 0. Mesmo com o controle da posse, os Reds não conseguiram passar pela defesa fechada do time visitante. Do outro lado, o Forest aproveitou os espaços deixados pela defesa dos mandantes e apostaram nos contra-ataques, no qual levaram perigo e que resultou em bolas na rede.

Jogador do Liverpool compra cão de guarda de R$ 200 mil, após ameaças de morte

Esta foi a sexta derrota em sete jogos do Liverpool pela Premier League e agora ocupa apenas a décima primeira colocação, com 18 pontos. Já o Nottingham Forest emplacou a segunda vitória seguida e conseguiu sair da zona de rebaixamento, com 12 pontos, após início ruim e duas trocas de treinador em apenas três meses.

Outros resultados

1 . (7º) Bournemouth 2x2 West Ham (17º) 2 . (20º) Wolves 0x2 Crystal Palace (4º) 3 . (14º) Fulham 1x0 Sunderland (6º) 4 . (5º) Brighton 2x1 Brentford (12º)

Outros jogos da 12ª rodada da Premier League

Domingo (23)

Leeds United x Aston Villa - 11h

Arsenal x Tottenham - 13h30

Segunda-feira (24)

Manchester United x Everton - 17h