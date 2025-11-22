Gol anulado de Igor Jesus gera polêmica: 'Se fosse do Liverpool'
Jogador teve gol anulado aos 35 minutos do primeiro tempo
Mesmo com gol anulado de Igor Jesus, o Nottingham Forest derrotou o Liverpool por 3 a 0, na 12ª rodada Premier League, neste sábado (22), em Anfield, em Liverpool. A partida foi dominada pelo clube do brasileiro, e teve um lance que gerou polêmica nas redes sociais.
Aos 35 minutos do primeiro tempo, Igor Jesus recebeu a bola dentro da área, dominou e marcou um gol, que teria sido o segundo do Forest. No mesmo instante, o árbitrou anulou o lance por uma suposta mão na bola e manteve a decisão após ir no VAR.
Na rede social "X" (antigo twitter), os torcedores criticaram a decisão do árbitro e afirmaram que não houve irregularidades no lance.
Web comenta gol anulado de Igor Jesus na partida entre Forest e Liverpool
Tradução: "ESCÂNDALO NA PREMIER LEAGUE! GOL DE IGOR JESUS ANULADO POR TOQUE DE MÃO. MAS A BOLA NUNCA TOCOU NO BRAÇO DELE. Será que a decisão está correta? Liverpool 0-1 Nottingham Forest".
Tradução: "Igor Jesus e o Nottingham Forest foram roubados descaradamente de um segundo gol pela PGMOL. Se o Liverpool tivesse marcado esse gol em Anfield, com certeza teria sido validado. A PGMOL salvando o Liverpool Football Club como sempre.".
Tradução: "Como é que o segundo golo do Forest não foi validado??? A bola bate no peito do Igor Jesus e marcaram mão na bola? Que jogo é que eles estão vendo??".
Tradução: "Melhor ângulo que consegui encontrar do gol de Igor Jesus… Cadê o toque de mão?".
Resultados da Premier League: Nothingam Forest x Liverpool
Em Anfield, o Nottingham Forest aproveitou a fase turbulenta do Liverpool e, com gols de Murillo, Nicolò Savona e Morgan Gibbs-White, venceu por 3 a 0. Mesmo com o controle da posse, os Reds não conseguiram passar pela defesa fechada do time visitante. Do outro lado, o Forest aproveitou os espaços deixados pela defesa dos mandantes e apostaram nos contra-ataques, no qual levaram perigo e que resultou em bolas na rede.
Esta foi a sexta derrota em sete jogos do Liverpool pela Premier League e agora ocupa apenas a décima primeira colocação, com 18 pontos. Já o Nottingham Forest emplacou a segunda vitória seguida e conseguiu sair da zona de rebaixamento, com 12 pontos, após início ruim e duas trocas de treinador em apenas três meses.
Outros resultados
- (7º) Bournemouth 2x2 West Ham (17º)
- (20º) Wolves 0x2 Crystal Palace (4º)
- (14º) Fulham 1x0 Sunderland (6º)
- (5º) Brighton 2x1 Brentford (12º)
Outros jogos da 12ª rodada da Premier League
Domingo (23)
- Leeds United x Aston Villa - 11h
- Arsenal x Tottenham - 13h30
Segunda-feira (24)
- Manchester United x Everton - 17h
