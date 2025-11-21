Técnico do Barcelona confirma data de retorno de Raphinha

O técnico Hansi Flick informou que Raphinha voltará a atuar pelo Barcelona neste sábado (22), no retorno do clube ao Camp Nou, às 12h15 (de Brasília), na partida contra o Athletic Bilbao pela 13ª rodada de La Liga. O treinador antecipou que o brasileiro receberá alguns minutos em campo, embora tenha indicado que Marcus Rashford provavelmente não estará disponível.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além de explicar a situação dos dois jogadores, Flick também comentou a condição de Lamine Yamal, desconvocado pela Espanha durante a Data Fifa após passar por um procedimento considerado "invasivo" pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF). O alemão firmou que o jogador deve atuar e avaliou que o período sem jogos contribuiu para sua recuperação.

continua após a publicidade

— O Marcus (Rashford) está com febre e esteve ausente ontem e hoje, e tenho dúvidas se ele estará disponível amanhã, mas a boa notícia é que o Raphinha estará de volta, e veremos o que ele poderá nos oferecer amanhã. Dez, 15 minutos... veremos, mas é um grande passo que ele esteja de volta — disse Hansi Flick.

— Acho que Lamine Yamal está pronto para amanhã. Ele tem trabalhado muito bem e estou satisfeito com isso. Acho que foi bom para ele descansar dos jogos nessas duas semanas.

continua após a publicidade

Retorno do Barcelona ao Camp Nou

Hansi Flick em treino do Barcelona na véspera de jogo contra Real Madrid (Foto: Josep LAGO / AFP)

Hansi Flick ainda destacou a retomada das partidas no Camp Nou. Para ele, o treino aberto realizado em 7 de novembro foi um exemplo do ambiente que espera encontrar no retorno ao estádio. O clube não manda uma partida em seu estádio há 915 dias - cerca de 2 anos e meio.

— Obviamente, preferimos jogar no Spotify Camp Nou. Vimos isso no treino aberto e foi uma sensação incrível. É um estádio de futebol, e é isso que amamos, mas veremos. Acho que pode nos dar um grande apoio na partida, porque os torcedores estão perto e sabem que o time precisa dessa ajuda. Eles sempre nos apoiam, e é maravilhoso ver essa conexão entre o time e a torcida — finalizou o técnico do Barcelona.

O período de obras do Camp Nou foi superior ao esperado devido às complicações e não autorizações governamentais. O cenário mudou nesta terça-feira, quando o Barcelona recebeu o sinal verde da Câmara Municipal da cidade, que, ao contrário da Fase 1A, não apresentou objeções à concessão do primeiro alvará de ocupação para a Fase 1B.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial