Espanyol e Barcelona se enfrentam no Dérbi Catalão válido pela 36ª rodada de La Liga. A partida acontece nesta quinta-feira (15), no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP), às 16h30 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (serviço de streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Tudo sobre o jogo entre Espanyol e Barcelona por La Liga (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Espanyol x Barcelona

36ª rodada — La Liga

📆 Data e horário: quinta-feira, dia 15 de maio, às 16h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona (ESP)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)

🟨 Arbitragem: Cesar Soto Grado (árbitro); Carlos Álvarez Fernández e Rubén Becerril Gómez (auxiliares); Alejandro Ojaos Valera (quarto árbitro)

📺 VAR: Javier Iglesias Villanueva (VAR1) e Juan José López (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪🔵 Espanyol (Técnico: Manolo González)

Joan García; Jofre, Kumbulla, Cabrera e Romero; Expósito, Urko González e Fernando Calero; Roca, Roberto Fernández e Puado.

❌ Desfalques: Pol Lozano e Brian Olivan.

❓ Dúvidas: -

🔵🔴 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczęsny; Eric Garcia, Cubarsí, Christensen (Ronald Araujo) e Gerard Martín (Alejandro Balde); De Jong, Pedri e Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

❌ Desfalques: Bernal, Pablo Torre, Koundé e Inigo Martinez.

❓ Dúvidas: -

