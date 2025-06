Ativo no mercado para suprir a saída de Leroy Sané, que jogará pelo Galatasaray, o Bayern de Munique está pronto para entrar na briga pela contratação do atacante Nico Williams, do Athletic Bilbao. A informação é do jornalista Florian Plettenberg, da "Sky Sports", da Alemanha. Ele indica, inclusive, que o jogador reduziu sua pedida salarial para facilitar a negociação. Além de se preparar para o Mundial de Clubes, a equipe quer reforços pontuais para a próxima temporada.

Atualmente, Nico Williams recebe entre 7 e 8 milhões líquidos no Athletic Bilbao, cerca de R$ 44,5 a R$ 50,8 milhões. O Bayern, por sua vez, não tem tanto dinheiro para fazer grandes investimentos e, por isso, uma redução facilitaria as tratativas. Florian Wirtz, por exemplo, não reforçou a equipe alemã pelo fato do Liverpool pagar mais pela sua contratação.

Nico Williams entrou no radar de grandes clubes depois do seu desempenho na campanha da Espanha campeã da Eurocopa de 2024. Ao lado de Lamine Yamal, a joia do Athletic foi um dos protagonistas do título da Fúria, despertando assim, o interesse de times como Arsenal, Barcelona e, agora, o Bayern de Munique.

Com contrato junto ao Athletic Bilbao até o meio do ano que vem, Nico Williams tem apenas 22 anos de idade. Foram 11 gols e sete assistências ao longo de 45 partidas na atual temporada pela equipe do País Basco. Ele esteve presente nas final da Nations League defendendo a Espanha, que terminou com a vitória de Portugal nos pênaltis.

Bayern tem 'Plano B' para Nico Williams

Além do atacante do Athletic Bilbao, o Bayern de Munique também monitora a situação de Bradley Barcola, do PSG. Ainda de acordo com Plettenberg, os Bávaros estariam atentos a uma potencial perda de espaço do jogador, que atualmente é banco na equipe de Luis Enrique, atrás na fila de hierarquia para Ousmane Dembélé, Desiré Doué e Khvicha Kvaratskhelia.

Barcola e Dembélé comemoram gol do PSG contra o Reims (Foto: Franck Fife/AFP)

