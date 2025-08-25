Barcelona: jornal espanhol expõe situação de algoz do Flamengo
Jovem quer deixar o clube por falta de espaço no time principal
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo sagrou-se bicampeão do Intercontinental Sub-20 ao vencer o Barcelona nos pênaltis. No entanto, um nome do time catalão deixou sua marca na decisão e chamou a atenção dos torcedores ao redor do mundo: Jan Virgili, de 19 anos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Imprensa europeia destaca craque do Real Madrid: ‘Modo Cristiano Ronaldo’
Futebol Internacional25/08/2025
- Futebol Internacional
Atuação de jogador do Botafogo repercute na Espanha e ‘protege’ Ancelotti; veja
Futebol Internacional25/08/2025
- Seleção Brasileira
Redação do Lance! convoca 23 jogadores para a Seleção Brasileira; veja
Seleção Brasileira25/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Autor do primeiro gol da equipe catalã na final, o ponta é considerado uma das principais promessas da base blaugrana. No entanto, o jogador manifestou interesse em deixar o clube, diante da ausência de oportunidades no elenco principal. A diretoria do Barcelona, por sua vez, insiste em mantê-lo no Barça Atlètic, equipe B que disputa atualmente a quarta divisão do futebol espanhol.
Nesse contexto, um dos principais veículos da Catalunha, o "Mundo Deportivo", foi incisivo em seu posicionamento e buscou pressionar o Barcelona a tomar uma decisão sobre a promessa, uma vez que seu futuro no clube permanece incerto.
Tradução: A atuação de Jan 'Virgilinho' no Rio obriga o Barça a discutir seu futuro (título).
Carreira de Jan Virgili ⚽
Virgili chegou às categorias de base do Barcelona em julho de 2024 e rapidamente se destacou. Sob o comando do técnico brasileiro Juliano Belletti, foi peça-chave na conquista da tríplice coroa juvenil: Copa do Rei, Campeonato Espanhol Sub-19 e Uefa Youth League. Recentemente, o clube renovou seu contrato até 2027. Ainda antes da disputa do título intercontinental, Virgili já havia demonstrado insatisfação com a ausência de perspectiva de promoção ao time principal.
O jogador chegou a participar de treinos com o elenco profissional, agora sob o comando de Hansi Flick, mas não foi incluído na delegação que realizou amistosos no Japão e na Coreia do Sul. Ainda segundo o "Mundo Deportivo", o clube pressionou o atacante, por meio de seu empresário, a apresentar uma proposta de transferência no valor de 4 milhões de dólares, com a exigência de manter 50% dos direitos econômicos em futuras negociações. Clubes como Almería e Mallorca demonstraram interesse, mas recuaram diante das exigências impostas.
➡️ Craque do Barcelona Sub-20, Virgili surpreende e revela brasileiro como referência
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias