Craque do Barcelona Sub-20, o atacante Jan Virgili revelou ter um jogador brasileiro como referência no futebol. Em entrevista na zona mista, o atleta surpreendeu na resposta ao não citar Messi ou Lamine Yamal, que são astros do clube catalão.

— Neymar — disse o jovem de 19 anos ao ser questionado pelo Lance!.

Após a derrota no Intercontinental Sub-20 nos pênaltis para o Flamengo, Virgili não escondeu a frustração pelo resultado negativo do Barcelona. Além disso, o atleta comentou sobre a possibilidade de ser chamado por Hansi-Flick e atuar na equipe principal.

— Eu tento ajudar a equipe como sempre. Penso que fomos melhores em todas as fases do jogo, mas o futebol foi cruel e temos que seguir trabalhando mais do que nunca para ganhar partidas assim. É seguir trabalhando para conseguir o ascenso do Barça Atlètic, que é o objetivo que temos esse ano. O primeiro nos escapou e tenho certeza que faremos um grande ano. Eu vou trabalhar para que chegue (a chance no Barcelona principal).

O duelo entre Barcelona e Flamengo marcou o primeiro jogo oficial da equipe de base do clube catalão na temporada. Os culés vinham fazendo pré-temporada há três semanas, mas tem como objetivo principal retornar à Primera Federación.

Flamengo e Barcelona disputaram o título da Copa Intercontinental (Foto: Reprodução/Barcelona)

Virgili, do Barcelona, comenta sobre jogar no Maracanã

Jan Virgili, do Barcelona, também comentou sobre o duelo no Maracanã diante de mais de 45 mil torcedores do Flamengo. O jovem atacante não escondeu a empolgação por atuar no estádio mais histórico do Brasil.

— É um estádio que já foram disputadas partidas muito importantes, é histórico. Estou agradecido por viver esta experiência que o futebol nos presenteia.

