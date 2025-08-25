O cartão de boas-vindas de Chris Ramos ao Botafogo não poderia ter sido melhor. Com dois gols do atacante nos minutos finais, o Glorioso venceu o Juventude por 3 a 1, de virada, fora de casa, pela 21ª rodada do Brasileirão. O resultado encerrou um jejum de 29 anos sem vitórias contra o adversário em Caxias do Sul e afastou a crise provocada pela recente eliminação na Libertadores. A atuação do espanhol, inclusive, ganhou destaque na imprensa internacional ainda na noite de domingo (24).

A virada teve início aos 38 minutos do segundo tempo, em um cenário de dificuldades e erros ao longo da partida. Ramos, recém-chegado do Cádiz, demonstrou poder de decisão ao marcar duas vezes: o primeiro gol veio em um chute de média distância; em seguida, o camisa 9 finalizou um contra-ataque em superioridade numérica, selando a vitória. Veja a repercussão do jornal espanhol "As", que repercutiu o feito do jogador:

Jornal "As" sobre Juventude 1x3 Botafogo (Foto: Reprodução)

Tradução: Chris Ramos segura Davide (título). O Botafogo conquistou uma vitória emocionante graças aos dois gols do espanhol, que estreou da melhor forma possível. Fogão reagiu em uma partida realmente difícil (subtítulo).

— A partida ficou mais equilibrada nos minutos finais. O Botafogo passou a pressionar o campo adversário, conseguiu aumentar o ritmo de jogo e se inspirou em Ramos , que completou a virada com um chute potente da entrada da área. Ele comemorou com raiva no fundo da rede, onde alguns torcedores cariocas estavam reunidos, e agora pede vaga nas próximas partidas. [...] Nos acréscimos, Ramos ainda completou sua atuação impressionante com uma finalização na área que selou o resultado — escreveu o "As", em matéria assinada pelo jornalista Juan Lopesino.

E agora? ⭐

Com a vitória, o Botafogo chegou a 32 pontos e segue na quinta colocação do Brasileirão. O próximo compromisso da equipe será na quarta-feira (27), contra o Vasco, em São Januário, pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

