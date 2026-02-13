menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Inglaterra define base na Copa do Mundo e marca últimos amistosos

Assim como Argentina e Holanda, ingleses escolhem Kansas City como "casa"

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/02/2026
12:05
Harry Kane corre em treino da seleção inglesa (Foto: Divulgação / England)
imagem cameraHarry Kane corre em treino da seleção inglesa (Foto: Divulgação / England)
A Inglaterra definiu Kansas City, em Missouri (EUA), como sua base durante a Copa do Mundo de 2026. Além disso, marcou os últimos amistosos preparatórios para o torneio contra Nova Zelândia e Costa Rica, nos dias 6 e 10 de junho, respectivamente, ambos na Flórida.

O treinador Thomas Tuchel deseja iniciar a preparação para o torneio o quanto antes. No entanto, a equipe pode ter jogadores na final da Champions League, que será no dia 30 de maio. Portanto, os convocados viajarão para os Estados Unidos no início de junho, primeiro para os jogos na Flórida, e depois se alocarão em Kansas City.

Jogadores da Inglaterra se aquecem em treinamento (Foto: Divulgação / England)
Jogadores da Inglaterra se aquecem em treinamento (Foto: Divulgação / England)

A base escolhida pelos ingleses é o Swope Soccer Village, um dos maiores complexos esportivos da região, fundado em 2007 e utilizado pelo Sporting Kansas City, clube da MLS. A cidade também será a casa de Argentina e Holanda durante a Copa do Mundo. Outras grandes seleções com estadia definida são Brasil (Nova Jersey), França (Boston), Alemanha (Winston-Salem) e Espanha (Chattanooga).

Durante a fase de grupos, a Inglaterra jogará em Dallas, Boston e Nova Jersey, com planejamento de sempre retornar para Kansas após as partidas. Se avançar na primeira colocação, pode atuar em Atlanta, Cidade do México e Miami até a possível decisão.

Distância de Kansas City até as cidades citadas:

CidadeDistância

Dallas

750 km

Boston

2000 km

Nova Jersey

1700 km

Atlanta

1000 km

Cidade do México

2200 km

Miami

2000 km

Planejamento da Inglaterra para a Copa do Mundo

27/03 - Amistoso contra o Uruguai na Inglaterra
31/03 - Amistoso contra o Japão na Inglaterra
06/06 - Amistoso contra a Nova Zelândia na Flórida (EUA)
10/06 - Amistoso contra a Costa Rica na Flórida (EUA)
11/06 a 16/06 - Preparação em Kansas City
17/06 - Estreia na Copa do Mundo contra a Croácia

