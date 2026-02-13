Inglaterra define base na Copa do Mundo e marca últimos amistosos

A Inglaterra definiu Kansas City, em Missouri (EUA), como sua base durante a Copa do Mundo de 2026. Além disso, marcou os últimos amistosos preparatórios para o torneio contra Nova Zelândia e Costa Rica, nos dias 6 e 10 de junho, respectivamente, ambos na Flórida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O treinador Thomas Tuchel deseja iniciar a preparação para o torneio o quanto antes. No entanto, a equipe pode ter jogadores na final da Champions League, que será no dia 30 de maio. Portanto, os convocados viajarão para os Estados Unidos no início de junho, primeiro para os jogos na Flórida, e depois se alocarão em Kansas City.

Jogadores da Inglaterra se aquecem em treinamento (Foto: Divulgação / England)

A base escolhida pelos ingleses é o Swope Soccer Village, um dos maiores complexos esportivos da região, fundado em 2007 e utilizado pelo Sporting Kansas City, clube da MLS. A cidade também será a casa de Argentina e Holanda durante a Copa do Mundo. Outras grandes seleções com estadia definida são Brasil (Nova Jersey), França (Boston), Alemanha (Winston-Salem) e Espanha (Chattanooga).

continua após a publicidade

Durante a fase de grupos, a Inglaterra jogará em Dallas, Boston e Nova Jersey, com planejamento de sempre retornar para Kansas após as partidas. Se avançar na primeira colocação, pode atuar em Atlanta, Cidade do México e Miami até a possível decisão.

➡️ Atacante espanhol sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo

Distância de Kansas City até as cidades citadas:

Cidade Distância Dallas 750 km Boston 2000 km Nova Jersey 1700 km Atlanta 1000 km Cidade do México 2200 km Miami 2000 km

Planejamento da Inglaterra para a Copa do Mundo

27/03 - Amistoso contra o Uruguai na Inglaterra

31/03 - Amistoso contra o Japão na Inglaterra

06/06 - Amistoso contra a Nova Zelândia na Flórida (EUA)

10/06 - Amistoso contra a Costa Rica na Flórida (EUA)

11/06 a 16/06 - Preparação em Kansas City

17/06 - Estreia na Copa do Mundo contra a Croácia