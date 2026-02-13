Inglaterra define base na Copa do Mundo e marca últimos amistosos
Assim como Argentina e Holanda, ingleses escolhem Kansas City como "casa"
- Matéria
- Mais Notícias
A Inglaterra definiu Kansas City, em Missouri (EUA), como sua base durante a Copa do Mundo de 2026. Além disso, marcou os últimos amistosos preparatórios para o torneio contra Nova Zelândia e Costa Rica, nos dias 6 e 10 de junho, respectivamente, ambos na Flórida.
Relacionadas
- Copa do Mundo
Atacante espanhol sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo
Copa do Mundo10/02/2026
- Futebol Internacional
Fifa anuncia novo formato das Eliminatórias para Copa do Mundo de 2030; veja
Futebol Internacional07/02/2026
- Lance! Biz
Seleção Brasileira anuncia acordo com novo patrocinador para Copa do Mundo
Lance! Biz05/02/2026
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
O treinador Thomas Tuchel deseja iniciar a preparação para o torneio o quanto antes. No entanto, a equipe pode ter jogadores na final da Champions League, que será no dia 30 de maio. Portanto, os convocados viajarão para os Estados Unidos no início de junho, primeiro para os jogos na Flórida, e depois se alocarão em Kansas City.
A base escolhida pelos ingleses é o Swope Soccer Village, um dos maiores complexos esportivos da região, fundado em 2007 e utilizado pelo Sporting Kansas City, clube da MLS. A cidade também será a casa de Argentina e Holanda durante a Copa do Mundo. Outras grandes seleções com estadia definida são Brasil (Nova Jersey), França (Boston), Alemanha (Winston-Salem) e Espanha (Chattanooga).
Durante a fase de grupos, a Inglaterra jogará em Dallas, Boston e Nova Jersey, com planejamento de sempre retornar para Kansas após as partidas. Se avançar na primeira colocação, pode atuar em Atlanta, Cidade do México e Miami até a possível decisão.
➡️ Atacante espanhol sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Mundo
Distância de Kansas City até as cidades citadas:
|Cidade
|Distância
Dallas
750 km
Boston
2000 km
Nova Jersey
1700 km
Atlanta
1000 km
Cidade do México
2200 km
Miami
2000 km
Planejamento da Inglaterra para a Copa do Mundo
27/03 - Amistoso contra o Uruguai na Inglaterra
31/03 - Amistoso contra o Japão na Inglaterra
06/06 - Amistoso contra a Nova Zelândia na Flórida (EUA)
10/06 - Amistoso contra a Costa Rica na Flórida (EUA)
11/06 a 16/06 - Preparação em Kansas City
17/06 - Estreia na Copa do Mundo contra a Croácia
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias