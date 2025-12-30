Barcelona analisa mercados italiano e inglês para reforçar zaga

O Barcelona avalia internamente a necessidade de ir ao mercado na janela de transferências de inverno para suprir a ausência de Andreas Christensen. O defensor dinamarquês sofreu uma ruptura parcial do ligamento cruzado anterior e deve desfalcar a equipe por cerca de quatro meses. Segundo informações do jornal espanhol "Mundo Desportivo", para viabilizar a chegada de um reforço, o clube planeja utilizar a regra do "fair play" de La Liga, que permite usar 80% do salário do atleta lesionado para inscrever um novo jogador.

O técnico Hansi Flick prioriza a contratação de um defensor veterano e de alto nível, capaz de oferecer adaptação imediata. A saída de Iñigo Martínez para a Arábia Saudita e a situação clínica de Ronald Araujo aumentaram a urgência por experiência no setor. O departamento de olheiros do Barça já iniciou uma análise exaustiva, focando especialmente em jogadores que perderam espaço em seus clubes ou que estão em fim de contrato.

Opções na Itália e na Inglaterra

No mercado italiano, três nomes surgem como opções analisadas pelo clube catalão. O experiente Stefan de Vrij (Inter de Milão) é visto com bons olhos, especialmente pelo desejo do atleta de ter mais minutos para garantir vaga na Copa do Mundo. Outras alternativas na Série A incluem o belga Koni De Winter (Milan), que tem sido pouco aproveitado, e o brasileiro Juan Jesus (Napoli), cujo contrato se encerra em junho e não é prioridade para Antonio Conte.

Stefan de Vrij vitória da Inter de Milão na Champions League (Foto: Gabriel Bouys / AFP)

Na Bundesliga e na Premier League, o Barcelona também monitora alvos estratégicos. Nathan Aké, do Manchester City, encaixa-se no perfil de defensor canhoto e versátil, embora a rivalidade na Champions League possa dificultar a liberação. Na Alemanha, o destaque é o jovem Luka Vuskovic, de 18 anos, que pertence ao Tottenham e brilha em empréstimo ao Hamburgo. Embora não seja o veterano pedido por Flick, seu alto potencial o mantém no radar.

A definição sobre qual nome receberá uma proposta oficial deve ocorrer nos primeiros dias de janeiro. O clube já iniciou conversas preliminares com os representantes de Marcos Senesi (Bournemouth), mas a dificuldade de liberação imediata mantém outras frentes abertas. O objetivo é garantir que o novo zagueiro esteja integrado ao elenco antes do fechamento da janela, em 2 de fevereiro, para fortalecer a equipe nas competições europeias e nacionais.

Alvo do Barcelona, Marcos Senesi é zagueiro do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

