Caiu. A companhia suíça Sportradar identificou 1.116 eventos esportivos com indícios de manipulação de resultados em 2025. Isso significa uma queda de 1% na comparação com o ano anterior, segundo o relatório "Integrity in Action 2025: Global Analysis & Trends" - em tradução livre: "Integridade em Ação 2025: Análise e Tendências Globais".

Ao longo do ano, a companhia monitorou mais de 1 milhão de eventos em 70 modalidades em escala global, com mais de 99,5% das competições acompanhadas sem qualquer suspeita. Os dados do relatório indicam que a Europa concentrou o maior volume absoluto de alertas no período, mas manteve trajetória de queda, com 66 casos a menos do que em 2024.

A América do Sul também registrou recuo relevante, com 64 partidas suspeitas a menos no comparativo anual. Em sentido oposto, Ásia, África e América do Norte e Central apresentaram aumentos moderados no número de alertas.

O futebol permaneceu como a modalidade com maior número de partidas sob suspeita, com 618 alertas em 2025. Na sequência aparecem basquete (233), tênis (78), tênis de mesa (65) e críquete (59). A distribuição indica uma dispersão do risco entre diferentes modalidades, com crescimento relativo fora dos esportes historicamente mais expostos.

Um sistema de detecção de fraudes baseado em inteligência artificial foi considerado um avanço. A ferramenta passou a analisar em tempo real grandes volumes de dados de apostas, o que elevou em 56% o número de partidas sinalizadas por análises com IA na comparação anual. Este movimento indica maior capacidade de identificação de padrões irregulares e adaptação a técnicas emergentes de manipulação de resultados.

No campo regulatório, a Sportradar informou ter apoiado a aplicação de 125 sanções esportivas em sete modalidades no planeta, no ano passado. Assim, sobe para mais de mil o total de punições com suporte da empresa. Quanto à prevenção, os programas de Educação em Integridade alcançaram mais de 34 mil participantes, alta de 25% em relação a 2024.

- A relativa estabilização no número de partidas com indícios de manipulação em 2025 é um sinal encorajador, mas reforça a importância de mantermos vigilância constante. A manipulação de resultados segue sendo uma ameaça em evolução, e o investimento contínuo em tecnologia, inteligência, educação e colaboração é essencial para nos mantermos à frente daqueles que tentam corromper o esporte - afirmou Andreas Krannich, vice-presidente executivo de serviços de integridade da Sportradar.

Ao longo do ano passado, a companhia prestou suporte de integridade a eventos internacionais como a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e a Eurocopa Feminina. Para este ano, a empresa informou que se prepara para atuar em competições de grande porte, incluindo a Copa da Ásia Feminina, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália (este já em andamento). O foco está no monitoramento, na prevenção e na cooperação institucional.