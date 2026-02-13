Vice-artilheiro da Premier, Igor Thiago toma decisão sobre futuro no Brentford

O Brentford anunciou nesta sexta-feira (13) a renovação de contrato do atacante Igor Thiago até junho de 2031. O novo vínculo é válido por cinco anos e meio, com opção de extensão por mais uma temporada.

Aos 24 anos, o brasileiro atravessa o melhor momento da carreira. Em sua segunda temporada no clube inglês, é o vice-artilheiro da Premier League 2025/26, com 17 gols em 26 partidas, cinco a menos que Erling Haaland. O atacante também disputou um jogo da Copa da Inglaterra, competição na qual marcou uma vez.

Em comunicado oficial, o técnico Keith Andrews destacou a importância da permanência do jogador no elenco e a identificação construída desde a chegada ao clube. O treinador também ressaltou a evolução do atacante e a relevância de suas características para o modelo de jogo.

— É fantástico que Thiago tenha comprometido seu futuro a longo prazo com o clube. A ligação que ele tem com os seus colegas de time, com a comissão técnica e com os torcedores, bem como o quanto o clube significa para ele e ele significa para nós, é bastante evidente para todos verem.

— Mais uma vez, a pessoa vem antes do jogador. Adoro trabalhar com ele e tenho adorado ver sua evolução como jogador. A maneira como ele joga é uma parte fundamental de como jogamos e do que nossa temporada tem sido até agora.

Igor Thiago, do Brentford, foi eleito o melhor jogador do mês de janeiro da Premier League (Foto: Divulgação/Brentford)

Igor Thiago é o brasileiro com mais gols em uma edição de Premier League

Em grande fase na Inglaterra, Igor Thiago se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League, quando marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 do Brentford sobre o Sunderland. O camisa 9 superou Firmino, Matheus Cunha e Gabriel Martinelli, que atingiram seus números ao longo de 38 partidas.

