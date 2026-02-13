Deco critica VAR após derrota do Barcelona para o Atlético

Diretor esportivo do Barcelona, Deco criticou a postura da equipe e a atuação da arbitragem após a derrota por 4 a 0 para o Atlético de Madrid, na quarta-feira (12), pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O dirigente apontou falta de competitividade no primeiro tempo e afirmou que o adversário foi superior.

Deco avaliou que o time não conseguiu igualar a intensidade do rival e destacou a postura dos donos da casa nas disputas individuais. Além disso, o luso-brasileiro afirmou que a diferença esteve na entrega dentro de campo e elogiou o elenco colchonero.

— O primeiro tempo foi difícil. Eles foram muito melhores do que nós. Mais intensidade, mais agressivos nas divididas. Não encaramos o primeiro tempo como devíamos — disse Deco, diretor esportivo do Barcelona.

— Hoje não era uma questão de ter ou não ter. Era uma questão de intensidade. Sabíamos que o Atlético tinha uma equipe com ótimos jogadores, que melhorou com as contratações de inverno — seguiu.

Deco também contestou decisões do VAR na partida. Segundo ele, houve demora excessiva na análise do gol anulado de Cubarsí e falta de revisão em um lance envolvendo Giuliano Simeone e Balde.

— Não entendo. Não vejo nenhuma melhoria com o VAR. Está cada vez mais difícil entender as decisões, e eles levam 10 minutos para decidir. Se o VAR tivesse revisto a entrada de Simeone em Balde, também poderia ter sido cartão vermelho.

Atlético de Madrid goleou o Barcelona por 4 a 0 pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Rei (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

Como foi Atlético de Madrid x Barcelona?

Apesar do Barcelona ter tido a posse da bola por mais de 70% do jogo, o Atlético oi mais efetivo nas ações ofensivas. Explorando transições rápidas, o time da casa conseguiu se impor e construiu o resultado ainda antes do intervalo. O placar foi inaugurado após erro de Joan García, e, na sequência, Lookman, Griezmann e Julián Álvarez ampliaram.

Na etapa final, o Barcelona chegou a balançar a rede, mas o gol foi anulado. Após finalização de Yamal na entrada da área e tentativa de Fermín, a bola sobrou para Cubarsí marcar. O lance, porém, foi invalidado por impedimento de Lewandowski, identificado após revisão, com o calcanhar esquerdo do atacante em posição irregular.

