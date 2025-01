Liverpool empata com Manchester United em clássico histórico

O Liverpool empatou com o Manchester United por 2 a 2, em Anfield, pela 20ª rodada da Premier League. Com o resultado, os Reds chegam aos 46 pontos e mantém a liderança da competição. Por outro lado, os visitantes permanecem na 13ª colocação, com 23 pontos.

O gol de Lisandro Martínez pôs fim em um jejum de sete anos. O United não marcava um gol em Anfield desde 2018. Apesar do empate, o ponto conquistado é de suma importância para a equipe de Manchester.

Primeiro tempo

O Manchester United conseguiu se comportar bem defensivamente e evitar uma grande pressão do Liverpool. A partida não teve muitas oportunidades claras graças à organização da equipe de Rúben Amorim. Mesmo assim, Onana e Alisson apareceram bem para manter o 0 a 0 no placar.

Segundo tempo

A segunda etapa foi eletrizante do início ao fim. Aos seis minutos, Lisandro recebeu um passe mágico de Bruno Fernandes e abriu o placar. Pouco tempo depois, Gakpo acerta um lindo chute de dentro da área e empate a partida. Aos 22 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Liverpool, após a bola bater na mão de De Ligt; Salah bateu e converteu. Na sequência, Rúben Amorim fez algumas substituições, deixando a equipe do United mais ofensiva. As alterações surtiram efeito e Garnacho, que tinha acabado de entrar, cruzou para Diallo empatar a partida. No último minuto, Maguire recebeu livre dentro da área e mandou a bola por cima do travessão.

O que vem por aí?

O Liverpool visita o Tottenham, na próxima quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa. Por outro lado, o Manchester United visita o Arsenal, no domingo (12), às 12h (de Brasília), no Emirates, pela terceira rodada da Copa da Inglaterra.

Arne Slot e Rubén Amorim em ação pelo clássico Liverpool e Manchester United (Foto: DARREN STAPLES/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Liverpool 2 x 2 Manchester United

20ª rodada - Premier League

🗓️ Data e horário: domingo, 5 de janeiro de 2025, às 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Anfield, na Inglaterra

🥅 Gol: Lisandro Martínez (6'/2ºT), Gakpo (12'/2ºT), Salah (23'/2ºT) e Diallo (33'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Diallo, De Ligt e Maguire (MUN); Núñez e Arnold (LIV)

LIVERPOOL (Técnico: Arne Slot)

Alisson; Alexander-Arnold (Bradley), Konaté, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Jones (Jota), Gakpo (Elliott); Diaz (Núñez).

MANCHESTER UNITED (Técnico: Rúben Amorim)

Onana; De Ligt (Yoro), Maguire, Martinez; Mazraoui, Mainoo (Garnacho), Ugarte, Dalot; Diallo, Bruno Fernandes; Hojlund (Zirkzee).

