Olheiro Lance!: possíveis destinos para Casemiro na Série A

No comando técnico do português Ruben Amorim, o Manchester United deverá passar por uma reformulação em seu elenco. Um dos jogadores que podem deixar o clube é o volante Casemiro, que estaria disponível para transferência caso surja uma boa proposta nesta janela. A informação foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano.

continua após a publicidade

➡️ Elon Musk tem interesse em comprar gigante inglês, diz jornal

Após carreira vitoriosa no futebol espanhol, Casemiro chegou ao Manchester United em 2022 por 60 milhões de euros (R$ 312 milhões, na cotação da época), com quatro temporadas de contrato. Em 105 partidas pelos Red Devils, o brasileiro não conseguiu repetir o desempenho de alto nível apresentado em nove anos de Real Madrid, o que resultou em críticas da torcida e da imprensa inglesa. Nesse sentido, o Lance! traz possíveis destinos para o camisa 18.

Flamengo

No Flamengo, Casemiro poderia suprir uma necessidade da equipe: um jogador com características de marcação na função de primeiro homem de meio-campo. Allan e Pulgar, peças do elenco de 2025 na posição, não têm aspectos defensivos como principais valências de jogo. Além disso, o Rubro-Negro é um dos poucos clubes do Brasil com capacidade financeira para propor uma oferta ao jogador.

continua após a publicidade

Cruzeiro

Gabigol, Dudu, Bolasie, Fagner, Eduardo, Rodriguinho e Christian. O Cruzeiro foi o clube brasileiro mais ativo no mercado de transferências na primeira semana de 2025. Nesse sentido, a Raposa poderia entrar em contato com Casemiro para ser mais um nome de peso no elenco nesta temporada. Na posição, o Cabuloso tem Lucas Silva, Walace, Matheus Henrique e Lucas Romero como principais jogadores.

São Paulo

Revelado em Cotia, Casemiro chegou no São Paulo aos 10 anos e subiu para o time profissional em 2011. Pelo Tricolor, o volante atuou por três temporadas, com 11 gols em 111 partidas. No período, ele foi emprestado ao Real Madrid, que pagou 7,5 milhões de euros para contar com o jogador em definitivo.

continua após a publicidade

Em 2010, Casemiro venceu a Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Tricolor Paulista (Foto: Paulo Pinto/saopaulofc.net)

Pela identificação com o São Paulo, o meia poderia voltar ao futebol brasileiro por meio da equipe paulista como uma oportunidade de mercado, assim como Oscar. O camisa 8, formado em Cotia, foi anunciado como o primeiro reforço do Tricolor para 2025. Na disputa por posição, o clube conta com Luiz Gustavo, ex-companheiro de Casemiro na Seleção Brasileira, como primeiro volante titular.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Futebol saudita

Além do futebol brasileiro, Casemiro é um dos principais alvos do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF) nesta janela de transferências de inverno. O provável destino é o Al-Nassr, equipe do ex-companheiro de Real Madrid e Manchester United, Cristiano Ronaldo, que estaria incentivando o acordo. Contudo, para a negociação ser viabilizada, o clube precisará liberar uma vaga para estrangeiros no elenco. O Al-Ittihad, time de Karim Benzema, demonstrou interesse na janela de transferência do verão passado, mas não conseguiu fazer nenhuma negociação com o volante no período.