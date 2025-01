Ruben Amorim elogia partida de ‘criticado’ do Manchester United

O Liverpool empatou com o Manchester United por 2 a 2, em Anfield, pela 20ª rodada da Premier League no domingo (5). Harry Maguire, camisa 5 dos Red Devils, foi criticado por perder chance que poderia decretar a vitória dos visitantes no clássico. No entanto, Ruben Amorim elogiou a atuação do zagueiro.

No Manchester United desde 2019, Maguire já viveu altos e baixos com o clube inglês. Na partida contra o Liverpool, o defensor foi titular em um esquema de três zagueiros. Ruben Amorim, treinador dos Red Devils, disse que o jogador fez de tudo na partida:

Para mim, perder chances ou jogar mal com a bola não é o grande problema. Para mim, a grande questão (coisa) é que Harry deu tudo em campo. Essa é a coisa mais importante. Ruben Amorim, sobre Maguire

Maguire em ação na partida entre Manchester United e Liverpool (Foto: Darren Staple/AFP)

Além disso, Rubem Amorim destacou a mudança de postura da equipe na partida. O empate no clássico encerrou uma sequência de quatro derrotas seguidas.

— Hoje fomos um time diferente, não pelo sistema, mas pela mentalidade. Enfrentamos a competição da maneira que devemos enfrentar todos os dias. Treino e jogo, precisamos enfrentar todos os dias assim — disse o treinador.

Liverpool 2x2 Manchester United

O Manchester United conseguiu se comportar bem defensivamente e evitar uma grande pressão do Liverpool. A partida não teve muitas oportunidades claras graças à organização da equipe de Rúben Amorim. Mesmo assim, Onana e Alisson apareceram bem para manter o 0 a 0 no placar na primeira etapa.

O segundo tempo foi eletrizante do início ao fim. Aos seis minutos, Lisandro recebeu um passe mágico de Bruno Fernandes e abriu o placar. Pouco tempo depois, Gakpo acerta um lindo chute de dentro da área e empata a partida. Aos 22 minutos, a arbitragem marcou pênalti para o Liverpool, após a bola bater na mão de De Ligt; Salah bateu e converteu. Na sequência, Rúben Amorim fez algumas substituições, deixando a equipe do United mais ofensiva. As alterações surtiram efeito e Garnacho, que havia acabado de entrar, cruzou para Diallo empatar a partida.

No último minuto, Maguire recebeu livre na área e mandou a bola por cima do travessão. Nas redes sociais, o jogador foi criticado pelos torcedores.