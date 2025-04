Barcelona emite nota contra o calendário de La Liga

Neste sábado, o Barcelona emitiu uma nota oficial repudiando o calendário e horário dos jogos do time profissional em La Liga. Na publicação, o clube apoia o treinador Hansi-Flick em suas declarações recentes sobre o desgaste dos atletas e diz que apresentará uma queixa formal aos órgãos reguladores do futebol, a fim de evitar novas situações que prejudiquem os jogadores.

O Barcelona entrou em campo neste sábado (19) em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol e venceu, após virada épica e show de Raphinha, por 4 a 3 o Celta de Vigo. O clube já havia enfrentado o Borussia Dortmund pelas quartas de final da Champions League na última quarta-feira (15) e, agora, se prepara para o confronto diante do Mallorca na próxima terça-feira (22): são três jogos em sete dias.

Hansi-Flick se revolta contra La Liga

Em sua última entrevista coletiva antes do jogo contra o Celta de Vigo, Hansi-Flick, treinador do Barcelona, criticou a quantidade de jogos e os horários no momento decisivo na temporada que o clube atravessa. Para o alemão, La Liga deveria reavaliar o tempo de descanso que seus atletas têm durante a semana.

— Sabem quantas partidas jogamos nas duas últimas semanas? Vamos ter a mesma situação que acabamos de vivenciar, mas agora antes do jogo contra a Inter de Milão. Isso acontece aqui. Em cada liga se protegem os clubes que jogam a Champions. Não temos tempo de descansar. Os que decidem não têm ideia. Talvez não estejamos em nosso melhor momento, mas estou orgulhoso da minha equipe.

Flick ainda criticou o horário do jogo entre Valladolid e Barcelona, que acontecerá entre os dois jogos de semifinais da Champions League. O treinador ironizou as decisões de La Liga.

— Não quero me queixar ou dar desculpas. Jogamos contra o Valladolid no sábado (3), às 21h (horário local). Mas por que não jogamos às 16h ou às 18h? É uma piada. Se tivermos êxito, é bom para a liga. Haveria outra equipe na Champions. Fico sem palavras. A situação é incrível. Cada Federação, como a Bundesliga, se preocupa com os clubes, mas aqui não.

Essas declarações do treinador tiveram o apoio da diretoria do Barcelona e motivaram o clube a divulgar a nota oficial contra La Liga e a Federação Espanhola.