Raphinha marca duas vezes, dá assistência e Barcelona vira jogo incrível contra o Celta

Em um jogo emocionante, o Barcelona conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o Celta de Vigo, pela 32ª rodada da La Liga, neste sábado (19). Os culés abriram o placar com Ferran Torres, mas Borja Iglesias fez três gols para os visitantes. No entanto, Raphinha deu assistência para Dani Olmo descontar e marcou os dois gols do triunfo do clube catalão.

Com o resultado, o clube catalão chega a 73 pontos e segue na liderança do Campeonato Espanhol com sete pontos de vantagem para o Real Madrid.

Como foi a partida entre Barcelona e Celta de Vigo?

No primeiro tempo, o Barcelona assustou no início do confronto com uma chegada de Fermín pela direita cruzando na área e Lewandowski finalizando por cima do gol. Aos 11 minutos, Ferran Torres foi acionado na intermediária, avançou no campo e bateu cruzado da entrada da área para abrir o placar para os culés. No entanto, o Celta de Vigo respondeu após três minutos com Durán sendo lançado pela direita por Marcos Alonso e atravessando a bola para Borja Iglesias escorar para o fundo das redes e deixar tudo igual. Sem muita efetividade, o Barcelona quase levou a virada com Moriba fazendo grande jogada pela direita e batendo para bela defesa de Szczęsny, enquanto o goleiro do clube catalão precisou fazer outra intervenção difícil na batida de Losada no rebote.

Na volta do intervalo, o Celta de Vigo assustou o Barcelona com Durán sendo acionado pela esquerda, limpando a marcação de Iñigo Martínez e chutando cruzado para outra boa defesa de Szczęsny. E aos seis minutos, Borja Iglesias aproveitou uma falha bizarra de De Jong após uma bola longa da defesa, saiu na cara do goleiro rival e bateu cruzado para virar a partida. Aos 13 minutos, os visitantes quase ampliaram em um contra-ataque iniciado por Moriba, em que Borja Iglesias foi acionado, cortou a marcação e bateu para bela intervenção do goleiro polonês.

Enquanto o Barcelona tentava pressionar, Carreira deu um chutão para afastar o perigo da defesa, e Borja Iglesias saiu cara a cara com Szczęsny e tocou na saída do arqueiro para marcar seu hat-trick aos 16 minutos. Mas o Barcelona respondeu no ataque seguinte com Raphinha encontrando Dani Olmo na área para finalizar cruzado e descontar o marcados aos 19 minutos. Na pressão dos mandantes, o brasileiro recebeu um cruzamento de Yamal na área e cabeceou sem chances de defesa para Guaita e deixar tudo igual aos 22 minutos. No fim do jogo, o Celta perdeu uma grande chance com Mingueza aproveitando um cruzamento de Fer López e cabeceando ao lado da trave mesmo com Szczęsny fora do gol. Nos acréscimos, Dani Olmo sofreu uma falta dentro da área, e o Barcelona ganhou um pênalti após revisão do VAR sendo convertido por Raphinha, que virou o confronto e se tornou herói.

O que vem por aí para Barcelona e Celta de Vigo?

Na terça-feira (22), o Barcelona recebe o Mallorca, pela 33ª rodada da La Liga, às 16h30 (de Brasília). Por outro lado, o Celta de Vigo volta a campo para enfrentar o Villarreal, na quarta-feira (23), às 14h (de Brasília).

✅ FICHA TÉCNICA

Barcelona 4 x 3 Celta de Vigo - La Liga

32ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 19 de abril de 2025, às 11h15 (de Brasília).

📍 Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona (ESP).

🥅 Gols: Ferran Torres, 11'/1ºT (1-0); Borja Iglesias, 14'/1ºT (1-1); Borja Iglesias, 6'/2ºT (1-2); Borja Iglesias, 16'/2ºT (1-3); Dani Olmo, 19'/2ºT (2-3); Raphinha, 22'/2ºT (3-3); Raphinha, 50'/2ºT (4-3)

🟨 Cartões amarelos: Raphinha e Iñigo Martínez (BAR); Aspas e Fer López (CEL)

BARCELONA (Técnico: Hansi-Flick)

Szczęsny; Koundé, Cubarsí (Eric García), Iñigo Martínez e Gerard Martín (Pau Víctor); De Jong, Pedri e Fermín López (Dani Olmo); Ferran Torres (Yamal), Lewandowski (Gavi) e Raphinha.

CELTA DE VIGO (Técnico: Claudio Giráldez)

Guaita; Rodríguez, Lago, Marcos Alonso e Carreira; Beltrán, Moriba (Sotelo) e Losada (Mingueza); Durán (Fer López), Borja Iglesias (Iago Aspas) e Swedberg (González).