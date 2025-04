Al-Hilal já tem nome definido para substituir Jorge Jesus

O Al-Hilal está decidido em apostar em Simone Inzaghi, técnico da Inter de Milão, para substituir Jorge Jesus e ser o novo treinador da equipe. Segundo 'La Gazzetta dello Sport', jornal italiano, o clube saudita já está focado no planejamento da temporada 2024/2025 e vai apostar suas fichas no treinador da Inter, podendo o oferecer o maior salário do mundo no posto. Atual técnico do Al Hilal, Jorge Jesus tem contrato até o final da temporada e é um dos nomes de maior interesse da CBF para assumir a Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo de 2026.

Inzaghi chegou em um período conturbado da Inter de Milão em 2021 e conseguiu a transformar em uma equipe vencedora. Pelo time italiano, o treinador foi campeão do Campeonato Italiano na temporada passada, bicampeão da Copa da Itália e três vezes campeão da Supercopa da Itália. Nesta temporada, a Inter é semifinalista da Champions após eliminar o Bayern de Munique e é líder da Serie A.

Mais do que os troféus, Inzaghi teve um papel importante na valorização dos jogadores da equipe desde que chegou. Segundo o site especializados em valores de mercado Transfermarkt, a grande maioria dos atletas teve seu passe valorizado. Os casos mais impressionantes da atual equipe nerazzurra são Dimarco, Bastoni, Barella e Lautaro. Quando Inzaghi chegou ao clube no verão de 2021, Dimarco tinha uma cotação de 18 milhões de euros. Hoje, esse número subiu para 60 milhões. Os mesmos 60 milhões de euros eram atribuídos a Bastoni na época, que agora atingiu a marca de 80 milhões e se tornou o zagueiro mais valioso do mundo. Já Barella passou dos 60 milhões para 70 sob o comando de Inzaghi. E Lautaro, que em 2021 era avaliado em 75 milhões de euros, hoje vale 95.

Jorge Jesus deve sair do Al-Hilal ao fim da temporada

Jorge Jesus tem contrato com o Al-Hilal até o fim da temporada e não deve renovar. O português é um dos alvos, junto com Ancelotti, para assumir o posto de treinador da Seleção Brasileira. Perguntado sobre, Jesus despistou em entrevista coletiva.

— Não posso comentar sobre boatos que não são verdadeiros... Só ouço falar deles na mídia e não responderei a coisas levantadas pela mídia sem o meu conhecimento. Já conversei sobre isso com o presidente e com o clube Al-Hilal — disse.

Apesar da histórica temporada passada, Jorge Jesus está pressionado no Al-Hilal devido ao rendimento de sua equipe em 2024/2025. A equipe do técnico português foi eliminada nas quartas de final da Copa do Rei Saudita e está em segundo lugar no Campeonato Saudita. Jorge Jesus ainda treina o Al-Hilal no mundial de clubes deste ano, nos Estados Unidos.