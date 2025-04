Técnico do Barcelona se revolta e ironiza La Liga: ‘Piada’

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick se revoltou com a questão do calendário do Campeonato Espanhol em meio a uma reta final decisiva na Champions League. O comandante reclamou do excesso de jogos antes das partidas de quartas de final contra o Dortmund.

- Sabem quantas partidas jogamos nas duas últimas semanas? Vamos ter a mesma situação que acabamos de vivenciar, mas agora antes do jogo contra a Inter de Milão. Isso acontece aqui. Em cada liga se protegem os clubes que jogam a Champions. Não temos tempo de descansar. Os que decidem não têm ideia. Talvez não estejamos em nosso melhor momento, mas estou orgulhoso da minha equipe.

Na sequência, Hansi-Flick condenou o horário do jogo entre Valladolid e Barcelona, que acontecerá entre os dois jogos de semifinais da Champions League. O treinador fez questão de ironizar as decisões da La Liga.

- Não quero me queixar ou dar desculpas. Jogamos contra o Valladolid no sábado (3), às 21h (horário local). Mas por que não jogamos às 16h ou às 18h? É uma piada. Se tivermos êxito, é bom para a liga. Haveria outra equipe na Champions. Fico sem palavras. A situação é incrível. Cada Federação, como a Bundesliga, se preocupa com os clubes, mas aqui não.

Na reta final de temporada, o Barcelona segue vivo em busca do título da Liga dos Campeões, mas também está na final da Copa do Rei e ocupa a liderança da La Liga. O clube pode conquistar o terceiro triplete de sua história.

Barcelona na Champions League

Classificado às semifinais da Champions League, o Barcelona encara a Inter de Milão em jogos de ida e volta nos dias 30 de abril e 6 de maio. No fim de semana anterior ao primeiro confronto, os culés encaram o Real Madrid na decisão da Copa do Rei.