Técnico do Barcelona revela atitude de Raphinha e exalta brasileiro: ‘Incrível’

Técnico do Barcelona, Hansi-Flick revelou a atitude de Raphinha diante de seus companheiros no intervalo do jogo contra o Celta de Vigo. Em coletiva, o comandante não poupou elogios ao brasileiro, que foi decisivo na grande virada do clube catalão.

- Raphinha é muito importante. Sua mentalidade é incrível. Ele sempre tem esse pensamento positivo para contagiar os companheiros. No intervalo, disse para os outros jogadores que fossem para cima. Luta sempre.

Quando o Barcelona perdia por 3 a 1 para o Celta de Vigo, Raphinha assumiu a responsabilidade e foi peça chave na virada. Com uma assistência para Dani Olmo e dois gols marcados, o brasileiro comandou a vitória que aproxima o clube catalão do título do Campeonato Espanhol.

Na temporada, Raphinha tem a oportunidade de ganhar mais três títulos com o Barcelona após ter vencido a Supercopa da Espanha, em janeiro. O clube catalão está na final da Copa do Rei, na semifinal da Champions League e na liderança da La Liga.

Raphinha busca igualar marca de Neymar no Barcelona

Na atual temporada, Raphinha chegou aos 30 gols marcados e 23 assistências distribuídas com o Barcelona. O brasileiro busca igualar a marca de Neymar, que teve 56 participações em gols em 2015/2016.