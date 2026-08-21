Barcelona e Real Madrid iniciam La Liga em equilíbrio no campo Favoritos ao título espanhol estreiam na La Liga no fim de semana

Favoritos na disputa da La Liga, Barcelona e Real Madrid iniciam a competição com muito equilíbrio dentro de campo. Com reformulações pontuais em seus elencos, os clubes lutam pelo tão sonhado título do Campeonato Espanhol.

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O Lance! fez um cara a cara entre Barcelona e Real Madrid para montar a equipe ideal entre as duas principais potências do futebol espanhol. A redação utilizou como base a formação 4-3-3 para a montagem do hipotético time.

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Time ideal entre Barcelona e Real Madrid

Joan García x Courtois

Koundé x Alexander-Arnold

Eric García x Éder Militão

Pau Cubarsí x Konaté

João Cancelo x Cucurella

Rodri x Tchouaméni

Pedri x Valverde

Dani Olmo x Bellingham

Yamal x Diomande

Gordon x Mbappé

Raphinha x Vini Jr

Hansi-Flick x José Mourinho

Com isso, a equipe ideal da mescla entre Barcelona e Real Madrid teria Courtois; Koundé, Militão, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Pedri, Bellingham; Yamal, Mbappé e Vini Jr. Dentro das quatro linhas, a equipe merengue conta com uma ligeira vantagem com seis jogadores contra cinco atletas do clube catalão. No entanto, a igualdade e o equilíbrio prevalecem por conta da escolha de Hansi-Flick sobre José Mourinho para dirigir o time hipotético.

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Barcelona aposta na base e tem carência no ataque

Atual bicampeão da La Liga, o Barcelona é um clube caracterizado por apostar na famosa base de La Masia. Apesar das contratações pontuais para melhorar a equipe titular, Hansi-Flick conta com diversos jovens da base para compor e dar profundidade ao elenco.

Os nomes do Barcelona não são tão pesados em comparação com os atletas do Real Madrid, mas vêm ganhando espaço na La Liga. Na lateral-direita, Héctor Fort retorna ao clube após empréstimo ao Elche, enquanto Alejandro Balde deve ser o reserva de João Cancelo. No meio de campo, Marc Bernal, Gavi e Fermín López são soluções para o técnico Hansi-Flick, enquanto De Jong se recupera de lesão no joelho.

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No entanto, o Barcelona sofreu com com as saídas de Lewandowski e Ferran Torres, que juntos somaram 43 gols na temporada passada. O clube ainda não encontrou um centroavante com as mesmas características no mercado, e Gordon pode ser utilizado como uma espécie de falso nove. Contratado do Dortmund, Adeyemi deve ocupar a vaga deixada por Rashford.

Real Madrid conta com reservas 'estrelados'

Por outro lado, o Real Madrid conta com um banco de reservas muito mais estrelado do que o Barcelona. Os suplentes da equipe merengue poderiam formar um time titular com muitas chances de brigar por vaga na Champions League via Campeonato Espanhol.

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Na defesa, o Real Madrid conta com Dumfries, Rüdiger, Huijsen e Álvaro Carreras. No meio de campo, José Mourinho tem Camavinga, Bernardo Silva e Arda Güler como opções. Enquanto o ataque tem Endrick, Carlos Espí e Rodrygo a partir de janeiro, uma vez que o camisa 10 se recupera de lesão.

Em termos de elenco, o Real Madrid possui uma leve superioridade em relação ao Barcelona, mas o clube precisa dar uma resposta após duas temporadas decepcionantes. E José Mourinho será o responsável por tentar recolocar a equipe merengue nos trilhos dos principais títulos novamente.

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