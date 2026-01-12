A conquista da Supercopa da Espanha colocou vários nomes do Barcelona em evidência, mas a imprensa espanhola foi direta ao apontar o principal símbolo do time de Hansi Flick. Em análise publicada após o título, o "Marca" definiu Raphinha como o "coração e a alma" do Barça, destacando não apenas os dois gols marcados no El Clásico decisivo, mas a influência constante do brasileiro no funcionamento coletivo da equipe.

Segundo o jornal, Raphinha reúne características que vão além dos números. É o primeiro a pressionar, participa ativamente da recomposição defensiva e, ao mesmo tempo, decide no ataque. No clássico contra o Real Madrid, seus gols mudaram o rumo da partida e consolidaram um protagonismo que, para o Marca, já não é circunstancial, mas estrutural dentro do atual Barcelona.

A publicação ressalta que o brasileiro se tornou o verdadeiro líder do time de Flick, especialmente em jogos grandes. O histórico recente contra o Real Madrid reforça essa leitura: Raphinha voltou a ser decisivo em um Clásico e ampliou a sensação, já recorrente na imprensa espanhola, de que se transformou em um dos principais algozes do rival.

Publicação do Marca, sobre Raphinha (Foto: Reprodução/Marca)

Tradução: O grande destaque é Raphinha (título)

O brasileiro brilhou mais que nomes como Pedri, Lamine ou Lewandowski (subtítulo)

Barcelona sentiu falta de Raphinha quando se machucou

O impacto de Raphinha no Barcelona também foi medido pelo Marca a partir de sua ausência. O jornal lembrou que o brasileiro ficou fora de combate após se lesionar no fim de setembro, período em que o Barça disputou nove partidas e venceu apenas cinco. Três dessas partidas terminaram em derrotas significativas, diante de PSG, Sevilla e Real Madrid, resultados que evidenciaram a queda de intensidade e agressividade da equipe sem o camisa 11.

Desde o retorno do atacante, o cenário mudou de forma clara. O Barcelona disputou 12 jogos, venceu 11 e só foi derrotado uma vez, fora de casa, contra o Chelsea, pela Champions League. Para o Marca, a diferença vai além do placar: com Raphinha em campo, o time pressiona mais alto, recupera bolas no campo adversário e impõe um ritmo que contagia os demais jogadores.

As declarações de Hansi Flick após a final da Supercopa reforçam essa visão. O treinador destacou a intensidade do brasileiro e o efeito coletivo de sua postura em campo, afirmando que, quando Raphinha começa a pressionar, todo o time o acompanha. No Clásico, além dos dois gols, o jornal chamou atenção para uma ação simbólica: a defesa em cima da linha em finalização de Gonzalo, ainda no início da partida, antes de um lance semelhante terminar em gol.

Raphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Mesmo após dois meses afastado, Raphinha voltou rapidamente ao topo das estatísticas ofensivas do Barcelona. Com os dois gols na final e quatro na campanha da Supercopa, o brasileiro chegou a 11 gols em 17 jogos na temporada. O número iguala o de Lewandowski, que disputou mais partidas, e o coloca logo atrás de Ferran Torres, artilheiro da equipe.

O Marca destacou que esses dados reforçam uma percepção já existente internamente no clube. Pedri foi citado pelo jornal ao defender o companheiro e afirmar que a temporada passada de Raphinha foi subestimada. Para o meio-campista, o brasileiro é uma estrela, mesmo sem o reconhecimento proporcional em premiações individuais, como a ausência na Seleção da Champions League.

