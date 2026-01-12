O Barcelona derrotou o Real Madrid por 3 a 2, com uma atuação de gala de Raphinha e se tornou campeão da Supercopa da Espanha. Em final disputada na Arábia Saudita, no domingo (11), Raphinha foi o grande protagonista da noite, com dois gols e eleito o melhor jogador em campo. Após o apito final, o brasileiro não escondeu a emoção e até exibiu os mesmos óculos que usou na comemoração do título do ano passado, admitindo uma pitada de superstição.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em entrevista ao jornal espanhol "Marca", Raphinha destacou que o desempenho individual e o troféu são reflexos de sua dedicação diária, especialmente em um jogo marcado pelo desgaste físico extremo devido às altas temperaturas no deserto.

continua após a publicidade

– O "doblete" é fruto de trabalhar bem e duro. Demos tudo de nós hoje, estava fazendo muito calor. Fiquei emocionado ao fim da partida, mas estou muito feliz pela vitória – declarou Raphinha.

Raphinha comemora gol marcado em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Respeito a Vini Jr

O clássico também foi um duelo particular entre os astros brasileiros. Embora Vini Jr tenha levado perigo constante à meta catalã, Raphinha ressaltou que a estratégia do Barcelona foi focar no próprio desempenho coletivo para neutralizar as individualidades merengues.

continua após a publicidade

– Ele (Vini Jr) tem muita qualidade, sabemos que pode resolver jogos sozinho, mas estávamos focados no que nós precisávamos fazer em campo – comentou o atacante.

Vini Jr marcou golaço em Barcelona x Real Madrid (Foto: Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)

➡️ Em notas de Champions League: Quer comprar ingressos da Champions League? Então não perca tempo. Acesse o Hello Tickets e garanta já o seu!

União por Araujo

Outro ponto marcante da final foi o apoio emocional do elenco a Ronald Araujo. O capitão, que vem sendo alvo de especulações no mercado, fez um discurso motivador antes da partida que, segundo Pedri, "emocionou a todos". Raphinha reforçou a importância do zagueiro uruguaio para o grupo.

– Demonstramos hoje todo o carinho que sentimos por ele. O Araujo nos entrega muito, é um jogador fundamental para o nosso estilo e contamos com ele para o restante da temporada – concluiu o brasileiro.

Com o resultado, o Barcelona conquistou a 16ª taça em sua história — a segunda consecutiva — e ampliou sua hegemonia na competição, consolidando-se como maior vencedor, à frente do Real, que soma 13 títulos. É a oitava vez na história que o Madrid termina como vice-campeão da Supercopa.

Jogadores do Barcelona erguem o troféu após vencer o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha de 2025 (Foto: Fadel Senna/AFP)

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.