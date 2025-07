Jogador do Barcelona critica Mundial de Clubes e faz provocação

Destaque do Barcelona, Jules Koundé criticou o calendário do Mundial de Clubes e fez uma provocação em suas redes sociais. O defensor demonstrou preocupação com a quantidade de partidas disputadas por alguns companheiros de profissão.

- É tão bom estar de férias. Há times cuja temporada começou em meados de julho de 2024... Hoje é 4 de julho de 2025 e eles ainda estão jogando - criticou o atleta.

O Barcelona não disputa o Mundial de Clubes, uma vez que não se classificou por conquistar a Champions League ou por conta do ranking da Uefa. Com isso, os atletas do clube catalão entraram de férias com o fim do Campeonato Espanhol, no dia 25 de maio.

Nas quartas de final, cinco europeus seguem vivos na competição: Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e Dortmund. Além do quinteto, Palmeiras e Fluminense representam os brasileiros, enquanto o Al-Hilal completa a lista dos oito melhores clubes do torneio.

