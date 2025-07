Clube de John Textor toma decisão sobre mudança de nome

O Grupo Eagle, de John Textor, dono da SAF do Botafogo, tomou decisão sobre a mudança de nome do RWD Molenbeek, da Bélgica. Em comunicado emitido nesta segunda-feira (7), a administração optou por trocar para RWDM Brussels, mantendo a letra M de Molenbeek na sigla, mas utilizando o nome da cidade de Bruxelas no idioma inglês.

Inicialmente, Textor e os demais mandatários do clube haviam optado pelo nome "Daring Brussels", justificando a associação direta da instituição com a capital belga. O escudo também havia sido alterado: ao invés do tradicional rubro-negro, um símbolo circular em branco em vermelho foi montado, com os dizeres "Daring Brussels" ao redor, além de uma silhueta de São Miguel em dourado no centro. Segundo a nota, o escudo permanecerá o mesmo, apenas com a adição da palavra "Brussels".

"O RWDM mantém suas "quatro letras mágicas". Após consulta, o Eagle Football Group e a administração do clube anunciam sua decisão de manter o nome original Racing White Daring Molenbeek, manter a sigla RWDM ("as 4 letras mágicas") e combiná-la com o nome Brussels, a fim de atender aos interesses do nosso clube internacionalmente. Fundado em 1973, o logotipo original do clube permanece inalterado. O nome Brussels será apenas adicionado. O número 2 continua sendo o número do nosso clube."

O clube entra em campo pela primeira vez após a mudança no dia 9 de agosto, às 20h (de Brasília), diante do SK Lommel, pela rodada inicial da segunda divisão do Campeonato Belga. Na última temporada, a equipe tinha o acesso na mão, mas derrapou na reta final da disputa direta, e nos play-offs de acesso, foi derrotado pelo Lokeren-Temse por 4 a 3 no agregado.

💰 Outros negócios de John Textor no futebol

Além do agora RWDM Brussels, Textor tem ações em outros dois clubes: Botafogo e Lyon. No clube francês, a situação é negativa, com crise larga e dívidas que levaram ao rebaixamento nos tribunais por não demonstrar garantias financeiras à Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) do futebol local; a decisão é passível de recurso, e nos próximos dias, o veredito final deve ser anunciado.

O bilionário norte-americano também tinha o comando de 45% das ações do Crystal Palace. Porém, em junho, escolheu vendê-las por 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,3 bilhão na cotação atual) para Woody Johnson, dono do New York Jets, franquia tradicional da NFL.

