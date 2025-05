De onde vem o termo “pênalti”? Veja como a regra foi criada

A cobrança do pênalti introduziu novos elementos de justiça e responsabilidade no futebol.

O termo “pênalti” vem do inglês penalty, que significa “penalidade” ou “punição”. No futebol, a palavra se refere a uma infração cometida dentro da grande área, punida com a cobrança direta contra o gol, sem barreira e com apenas o goleiro para tentar impedir. O Lance! te conta de onde vem o termo "pênalti".

De onde vem o termo "pênalti"

Adaptado para o português como “pênalti” no Brasil e “penálti” em Portugal, o termo mantém a ideia de punição severa por uma falta grave. Sua adoção no vocabulário do futebol se consolidou rapidamente, especialmente pela importância dessa jogada nas partidas.

O pênalti não surgiu junto com o futebol organizado. Sua criação foi motivada por uma necessidade prática: evitar que defensores impedissem o gol de maneira desleal sem sofrer punições adequadas.

Como surgiu a regra do pênalti

No final do século XIX, o futebol crescia em popularidade no Reino Unido, mas ainda havia lacunas nas regras. Faltas cometidas perto do gol eram punidas apenas com tiros livres indiretos, o que incentivava atitudes antidesportivas, como derrubar atacantes ou interceptar a bola com as mãos intencionalmente.

Foi nesse contexto que William McCrum, goleiro e administrador de clube na Irlanda, propôs em 1890 uma nova regra: a criação de uma penalidade máxima para punir infrações graves dentro da área. A ideia enfrentou resistência inicial, pois muitos consideravam que o futebol deveria se basear apenas na honra dos jogadores.

Apesar das críticas, a proposta ganhou força, e em 2 de junho de 1891, a International Football Association Board (IFAB) oficializou a criação do pênalti. A nova regra estabelecia que, em caso de falta dentro de uma distância específica do gol (originalmente 12 jardas ou cerca de 11 metros), o time prejudicado teria direito a uma cobrança direta contra o goleiro adversário.

A criação do pênalti mudou drasticamente a dinâmica do futebol, introduzindo um novo elemento de justiça e aumentando a responsabilidade dos defensores dentro da área.

Evolução das regras

No início, a cobrança do pênalti era menos regulamentada do que hoje. O jogador poderia chutar de qualquer ponto a 11 metros da linha do gol, e não existia uma marca específica no gramado.

Somente em 1902, com a reformulação da área penal, foi introduzida a marca do pênalti, padronizando o local da cobrança. A partir desse momento, surgiram também outras regulamentações:

O goleiro deveria permanecer sobre a linha do gol até o momento do chute. Jogadores das duas equipes deveriam ficar fora da área e atrás da marca de pênalti até a execução da cobrança. A paradinha, manobra que consistia em interromper a corrida antes do chute para enganar o goleiro, foi limitada por novas regras na década de 2010.

Outra inovação foi a introdução das disputas de pênaltis para decidir partidas eliminatórias, especialmente a partir da década de 1970 em grandes torneios, como a Eurocopa e a Copa do Mundo da FIFA.

A importância do pênalti no futebol moderno

O pênalti se tornou um dos momentos mais emocionantes e decisivos do futebol. Em competições de mata-mata, a cobrança de pênaltis pode definir campeões, heróis e vilões em questão de segundos.

A tensão de uma cobrança de pênalti é única. De um lado, o cobrador sente a pressão de converter a chance clara de gol; do outro, o goleiro tem a oportunidade de se tornar o protagonista da partida. Esses momentos geram cenas memoráveis que marcam para sempre a história do esporte.

Além da parte emocional, o pênalti também influencia diretamente a estratégia dos times. Saber lidar com a possibilidade de uma penalidade, seja na defesa ou no ataque, é fundamental para o sucesso em grandes competições.

A evolução das técnicas de cobrança e defesa de pênaltis também se tornou um campo de estudo próprio dentro do futebol moderno, com jogadores e goleiros treinando intensamente esse tipo de situação.

Símbolo de justiça e drama

O pênalti foi criado para corrigir uma injustiça do futebol e garantir que infrações graves dentro da área fossem devidamente punidas. Com o passar dos anos, essa regra se transformou em um dos elementos mais emblemáticos e emocionantes do esporte.

Seja em decisões dramáticas de Copa do Mundo, seja nas disputas locais, o pênalti simboliza a linha tênue entre a glória e a decepção. Ao unir justiça esportiva com uma dose extra de tensão, a penalidade máxima continua sendo um dos momentos mais aguardados e debatidos no mundo do futebol.

Cada vez que um árbitro apita e aponta para a marca do pênalti, revive-se um pedaço da história do esporte — uma história que começou no século XIX e que, até hoje, provoca palpitações em torcedores de todos os cantos do planeta.