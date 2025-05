A eliminação para o Arsenal causou muitas consequências no Real Madrid. Sejam elas ruins, como o baque financeiro e a falta de um título de expressão na temporada, ou boas, já que um sinal de alerta importante foi ligado para Florentino Pérez e companhia. Um dos principais pontos negativos dos Blancos é a fragilidade defensiva, exposta ao mundo nas quartas da Champions. Neste sentido, Florentino tomou decisão importante acerca do investimento para o setor, e isso envolve William Saliba.

No radar do Real Madrid ao longo de toda a temporada, Saliba é visto como um dos melhores zagueiros do mundo na atualidade. Neste sentido, informações de veículos europeus apontam que o francês se tornou o reforço número um para a diretoria do clube espanhol para a próxima temporada. Ele fica acima de nomes como Dean Huijsen, do Bournemouth, e Manuel Akanji, do Manchester City.

Selecionado para o time ideal da Fifa de 2024, Saliba, ao lado de Gabriel Magalhães, compõe a melhor defesa do continente europeu. São apenas 29 gols sofridos em 35 jogos da Premier League. Para dificultar a vida do Real Madrid, porém, o francês assinou um novo contrato com o Arsenal até junho de 2027. Uma nova renovação, entretanto, ainda não foi discutida. O "Marca", principal jornal da Espanha, aponta que Florentino Pérez está disposto a "arregaçar as mangas" pelo jogador.

A postura é rara, visto que o Real Madrid tem o costume de contratar jogadores apenas de forma gratuita, aproveitando o término de contratos e priorizando o investimento em luvas e salários. Para ter Saliba, porém, o Real teria que fazer grande investimento, caso contrário teria que esperar por mais dois anos pela contratação. O "Transfermarkt" avalia o jogador em 80 milhões de euros (R$ 512 milhões).

Pesa a favor do Real Madrid os franceses no elenco, que são amigos próximos de Saliba na seleção. São quatro no total: Ferland Mendy, Tchouaméni, Camavinga e Kylian Mbappé. No Arsenal, o zagueiro é o único que atua pelos Les Bleus.

Saliba em partida pelo Arsenal (Foto: Reprodução/Arsenal)

Saliba não será o único investimento na defesa

Com o ataque resolvido, o Real Madrid prioriza 100% dos seus investimentos no setor defensivo. Além da potencial investida por Saliba, os Blancos possuem acerto encaminhado para assegurar a contratação de Trent Alexander-Arnold, do Liverpool. Diferente do zagueiro francês, o clube da capital espanhola irá firmar a chegada do lateral de forma gratuita, via pré-contrato.