Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 16:40 • Rio de Janeiro (RJ)

O atacante Javier Cabreba, autor do gol de classificação do Peñarol, nas quartas da Libertadores, sobre o Flamengo, é possível grande desfalque da equipe uruguaia contra o Botafogo. A primeira partida da semifinal do torneio sul-americano acontecerá nesta quarta-feira (23), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos.

Poucos dias da primeira decisão, o Peñarol embarcou para o Rio de Janeiro nesta segunda-feira (21), com previsão de chegada no mesmo dia. Embora o atacante de 32 anos tenha viajado com a delegação para a capital carioca, segundo o jornal "El Pais", Cabreba já é dado como fora do duelo.

Sem o nome do craque disponível, os jogadores Jaime Báez e Leonardo Sequeira são possíveis escolhas do técnico Diego Aguirre para o jogo de ida. Além de Camilo Mayada que é grande opção para o clube aurinegro.

Na semifinal, o Peñarol eliminou o Flamengo por 1 a 0 no placar agregado, com gol de Cabrera no jogo de ida no Maracanã, em apenas 12 minutos do início do confronto. Já o Glorioso encara a equipe uruguaia, após eliminar o São Paulo nos pênaltis.

