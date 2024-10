De La Cruz preocupa no Flamengo (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/10/2024 - 14:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos grandes nomes do elenco do Flamengo, o meia Nicolas De La Cruz deixou o gramado da Neo Química Arena com muitas dores musculares. Ainda sem saber a gravidade da lesão, o jogador será reavaliado nesta terça-feira (22), data da reapresentação do elenco no Ninho do Urubu.

A delegação rubro-negra retornou ao Rio de Janeiro ainda na noite do domingo (20), após garantir vaga na finalíssima da Copa do Brasil. No desembarque, De La Cruz deixou o Aeroporto do Galeão mancando. Por isso, o camisa 18 deve desfalcar o Flamengo nos próximos jogos do Brasileirão.

Substituído no segundo tempo, De La Cruz preocupa no Flamengo (Foto: Gilvan de Souza)

De La Cruz está convivendo com uma sequência de lesões desde que chegou ao Flamengo. Por conta disso, inclusive, o atleta foi preservado de algumas partidas do Brasileirão para poder chegar ‘inteiro’ nos duelos de mata-mata. Essa escolha aconteceu nos confrontos diante de Peñarol (URU), pela Libertadores, e Corinthians, na Copa do Brasil.

O próximo jogo do Flamengo é no próximo sábado (26), contra o Juventude, no Maracanã. A bola rola às 19h, e o Rubro-Negro ainda nutre pequenas esperanças de conquistar o título do Brasileirão.

Como foi o jogo entre Flamengo e Corinthians na semifinal da Copa do Brasil?

Com a necessidade de reverter o placar da ida, o Corinthians começou a partida pressionando o Flamengo em Itaquera, mas não conseguiu transformar a imposição em chances claras de gol. Aos 8 minutos, Alex Sandro aproveitou cobrança de falta de Arrascaeta para abrir o placar. Após revisão do VAR, o tento foi anulado por Anderson Daronco, por impedimento.

Aos 30 minutos do primeiro tempo, Bruno Henrique acertou a cabeça do lateral-direito Matheuzinho com a travas da chuteira direita e recebeu cartão vermelho direto do árbitro Anderson Daronco. Foi a segunda expulsão do atacante rubro-negro na temporada. Para reforçar o sistema defensivo do Flamengo, Filipe Luís optou por colocar o zagueiro Fabrício Bruno no lugar do atacante Gabigol.

Com as alterações de Ramón Díaz no intervalo, o Corinthians voltou pressionando o Flamengo, que recuou ainda mais as linhas defensivas. Mesmo com o domínio da posse de bola, o Timão não conseguiu tabelar perto do gol adversário. A grande chance de perigo veio a partir de jogada individual do jovem Giovane, que driblou dois marcadores, cortou para o meio e bateu cruzado. Bem posicionado, Rossi efetuou a defesa.